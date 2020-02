Fresco fresco arrivato dal Giappone. 100 "sacchi" delle vecchie lirette m'è costato e mi è andata pure bene. Dopo una corte costante di una decade il cd è tra le mie mani. Il film è anche lì, registrato su una vhs una notte degli anni '90 da RaiTre, con sottotitoli in italiano.

Dal perfetto connubio musica-immagini dei due Tetsuo, Tsukamoto-Ishikawa continuano le efferatezze metallico-gelatinose. Coadiuvato dall' intervento di compagnia mangia-ramen allequattrodellanotte cotti su "la griglia di ferro" e consumati in groppa a Kawasaki 1200 verde vomito alieno, scorazzando in solstizi ed equinozi tra le lune artificiali di Shinjuku, CHU (pace all' anima sua) perfeziona la sua visione carne-metallo cesellando con mazze da 10 chili una colonna sonora che fa il paio col precedente sferragliante delirio "Megatron".

La giustificazione di fiction del cyberpunkismo nelle assurde e concitate "avventure" metalliche di Tomoroh Taguchi fa da scudo alla realtà, ma che invece su questo Tokyo Fist ti lascia nudo perchè si ritorna pesantemente "in the flesh". Non c'era speranza nei "Tetsuo" e perciò la palese dimostrazione di questo ti colpiva ma non lasciava strascichi psichici perchè era come se ci si muovesse in deflagrazioni nucleari già vissute. Ma la dichiarata utopia della speranza in "Tokyo Fist" innesca un' angoscia che non ha forma di cura perchè si è impossibilitati a qualsiasi soluzione dove le situazioni, per quanto assurde, risultano reali e, coinvolti, le si condivide carnalmente.

E la musica coglie tutte le precipitazioni umorali ribadendo che non si può vivere con la vita. Lasciamoci inondare dai concitati labirinti muscolari che Ishikawa spietatamente dipana, un massacro industrial post nucleare performizzato con lo stuzzicadenti al lato della bocca e tanto tanto chaos presente anche su quei pezzi apparentemente "calmi". I Der Eisenrost contribuiscono magnificamente alla deriva radioattiva, in questo caso, dei tessuti umani. Un bel casino 'sto disco, un "bel" piacere, per modo di dire.

Prendiamocelo questo cazzotto in faccia, per il nostro bene... Go!