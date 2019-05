Cobalt Chapel - Cobalt Chapel è un album di esordio del 2017.

Duo inglese formato dal genietto del suono Jarrod Gosling e la cantante Cecilia Page, tutto basato sulle percussioni e gli organi. Quindi niente chitarre e no, quelli che sentite non sono sintetizzatori.

Roba di nicchia? Roba strana e particolare? Un attimo.

Praticamente se andate a vedere su Spotify le canzoni difficilmente superano i mille ascolti (anzi..), e sul web ci sono spaurite informazioni oltre a qualche entusiastica recensione.

Che poi non capisco, perché a me la roba troppo strana non mi piace per forza, anzi, so che più una roba è strana e più è per una cerchia ristretta di persone, quindi non mi sento stupido o poco colto se non mi prende, ma questo album.... non è per un cavolo strano.

Ma proprio per nulla. Sicuramente non sono canzoni che punteranno alla top 5 ma sono scritte benissimo, le basi scorrono che una meraviglia, la melodia è sempre in primo piano (bellissima tra l'altro la voce di lei). Magari c'è il problema che questa musica ora è tutto forchè di moda, ma comunque non capisco tutta questa impopolarità. Fossero italiani, scandinavi, ok, ma questi sono inglesi.

Alla fine è folk inglese con basi un pò particolari, mica nient'altro.

E, ripeto non lo dico per tirarmela (ascoltate questa band, la conosco solo io!1!!4!!6!!), ma mi sembra proprio strano che questi non siano un nome almeno medio dei festival di mezzo mondo. Avete presente i cartelloni dei festival?! Ci sono i nomi grossi grossi, che vedi da un kilometro, 42pt, poi i grossi (24pt..? boh) e poi i medi che cmq ancora sono leggibili rispetto ai 7pt e 5pt sotto tutti attaccati insieme. Ecco dove vedrei bene i Cobalt Chapel, tra i medi (per ora)...

Invece questi pubblicano foto di loro che bevono il caffè al bar su fb e nel 2019 per ora hanno suonato 2 volte e zero eventi a venire (e il secondo album è stato pubblicato a novembre..). Boh.

Non saprei citarei un brano perché sono molti i picchi dell'album (anche solo lo strumentale finale è una figata). E magari somigliano un pò ai Baustelle, quindi con me vincono facile.

Consigliatissimo, non so se si era capito.

