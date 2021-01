AKA In Memory Of A Summer Day

A meno di non avere la sensibilità di una maniglia sarà capitata a qualcuno una di quelle giornate dove tutto gira normalmente come al solito, i soliti scazzi che di per sè è già una gran cosa, quando a conclusione delle 24 ore canoniche, spesso a notte fonda, si và mentalmente a far spazio al riassunto della stessa mentre come scoglionati vagabondi del Dharma si randagia su qualche sito musicale in cerca di neanche tu sai cosa.

Vedi una copertina strana, a modo suo intrigante, un castello tra le nuvole che sembra fumo di narghilè, un fiume attraversato da un menestrello piccino picciò e cominci ad incuriosirti poi leggi progressive acid folk e la cosa comincia a farsi più interessante, prosegui perchè ormai sei tirato dentro e arrivi a masterpiece ed allora approfondire diventa un dovere perchè pensi, si come no, la solita esagerazione, ma chi vogliono prendere per il culo.-

Diamogli una chance anche perchè ormai sei deciso di tirare a riva questo pesce strano ed allora inforchi le cuffie e...si parte!

(Into The Land) That Time Forgot - 2,02 minuti di introduzione che ti fanno venir voglia di proseguire.

The Trip (Parts I & II) - 8,57 - Cazzo, è il pesce che stà cominciando a tirare dentro te e non il contrario come pensavi.

Da quel punto in poi smetti di leggere i titoli dei pezzi, di voler dare giudizi, pareri ma semplicemente non te ne frega più niente di razionalizzare e parti per un viaggio ipnotico fatto di sitar, tabla, flauti, mellotron, marimbe, vibrafoni, chitarre, harpsichord elettrici, melodie da lasciarti senza fiato, di quelle che vorresti non finessero mai, ne vuoi ancora ed ancora ed ancora, entri nel loop di quelle cose per le quali non dovrebbe esistere la parola fine.

Un viaggio del'anima, di quell'anima più intima da bambini che troppo spesso dimentichiamo che esista rifugiandoci ciascuno nelle proprie menate quotidiane fatte di cose concrete, beh qui di concreto c'e' solo il suono caleidoscopico di questo artigiano della musica Mr. Constantine Hastalis, greco trapiantato a Chicago con all'attivo questo unico prodotto e suonato con l'aiuto di alcuni amici LP di sole 300 copie. (Successivamente ristampato da Guerssen).

Affinità: Mellow Candle, Spirogyra, Tudor Lodge, Mark Fry - Con la partecipazione di ex membri degli OF WONDROUS LEGENDS

A1(Into The Land) That Time Forgot2:02A2The Trip (Parts I & II)8:57A3Egyptian Days3:53A4Song Of The Seven Willows1:43A5On Through The Ages3:56B1Fountains/Reflections4:24B2Voyage Of The Crystal Bird4:39B3Forest Path4:37B4(Into The Land) That Time Forgot Pt. II1:19B5Rania6:11B6Day Of Light2:59