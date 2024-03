Nell'ambito della musica sperimentale e dell'industrial degli anni '80 e '90, poche band possono vantare la stessa aura di oscurità e fascino dei Cranioclast. Gli metterei a fianco i leggendari Zoviet France. Con l'inedita riedizione su CD in edizione limitata dei loro due album, "A Con Cristal" e "Rats Can Coil - Cats Can Roil", ci immergiamo in un viaggio sonoro che sfida le convenzioni e spinge i confini dell'ascolto tradizionale. "A Con Cristal", originariamente pubblicato nel 1987 come terzo album o meglio EP dei Cranioclast, ci immerge in un mondo post-apocalittico fatto di bunker e reliquie architettoniche. I suoni distorti e le atmosfere cupe richiamano l'immaginario visionario di James Graham Ballard, trasportandoci in paesaggi sonori che evocano una sensazione di desolazione e distruzione. Attraverso le tracce di questo album, i Cranioclast ci trasportano in un viaggio attraverso le rovine del tempo, facendoci riflettere sulle conseguenze e sulle cicatrici lasciate dalla guerra e dall'abbandono. Il secondo album, "Rats Can Coil - Cats Can Roil", del 1990, è una testimonianza ancora più tangibile della capacità dei Cranioclast di creare musica che sfida la mente e l'orecchio dell'ascoltatore. Ispirato da un evento insolito - il ritrovamento di un gatto mummificato in una fabbrica abbandonata - questo album si distingue per la sua capacità di trasformare l'elemento macabro in un'esperienza sonora avvincente. "Rats Can Coil" si presenta come una corrente alternata pulsante e martellante, ricca di tensione e di mistero, mentre "Cats Can Roil" ci avvolge in una matrice di suoni cupi e tetri, anticipando il senso di isolamento e alienazione che caratterizzerà l'opera successiva degli artisti. La riedizione di questi due capolavori è arricchita da tre nuovi brani, inclusi come gradito bonus inedito. "Accidental Encounter of Rats and Cats on a Turntable" aggiunge un ulteriore strato di profondità e complessità a un'opera già ricca di significati e sfumature. L'opera di restauro e rimasterizzazione di Andrea Marutti conferisce nuova vita a queste registrazioni, permettendo agli ascoltatori di immergersi completamente nell'universo sonoro dei Cranioclast. L'artwork, trasformato e integrato da Deison, completa l'esperienza sensoriale, offrendo una vetrina visiva altrettanto suggestiva e oscura. In conclusione, "A Con Cristal / Rats Can Coil - Cats Can Roil" è un viaggio sonoro che trasporta l'ascoltatore in territori inesplorati e suggestivi. Attraverso le loro composizioni visionarie e originali, i Cranioclast si confermano come pionieri dell'industrial e della musica sperimentale, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario musicale contemporaneo. Disponibile sul sito della Silentes al seguente link: http://store.silentes.it//

https://www.youtube.com/watch?v=N5G26JfTiSA

https://www.youtube.com/watch?v=rM_8Z1d5myE