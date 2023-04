“La Festa di Compleanno” è appena terminata ed è finita male. Così, mentre Cave si avvia alla carriera solista, Rowland S. Howard e Mick Harvey (il quale contemporaneamente è al fianco dello stesso Cave, nei Bad Seeds), con Henry Howard, fratello minore di Rowland, ed il cantante Simon Bonney, danno forma compiuta a Crime & the City Solution, progetto già esistente ad opera di Bonney, ma improduttivo.

I gemelli eterozigoti ed eroinomani Cave/Howard, dopo il triennale e tossico soggiorno londinese, decidono entrambi, separatamente, di cercare nuova linfa vitale a Berlino Ovest, roccaforte di libertà e decadenza occidentale, separata con un muro dalla inibizione e dallo squallore della DDR e del socialismo reale.

Il debutto discografico dei Crime avviene su etichetta Mute nel 1985, con The Dangling Man E.P., che contiene quattro brani in cui prende forma la loro cifra stilistica all’insegna di un blues estremamente drammatico, chiaramente influenzato dal suono spiritato dei defunti Birthday Party. Il suono grezzo del punk e del blues delle origini, voce sepolcrale, ritmi rarefatti, interventi chitarristici al vetriolo, atmosfere malsane e paranoiche, sono gli elementi che ritroveremo anche nell'inquietante e più corposo Just South of Heaven, evocativo sin dal titolo, pubblicato lo stesso anno e che vede l’entrata nella band dell’inglese Epic Soundtracks (al secolo Kevin Paul Godfrey), ex batterista degli Swell Maps (e fratello di Nikki Sudden) che consentirà ad Harvey di dedicarsi alla chitarra ed all’organo.

Just South of Heaven, in 28 minuti declina uno straordinario decalogo di "blues moderno" solenne e austero, per cuori impavidi ed anime nere. Tra bagliori repentini ed oscurità, tra stasi e spasmi rabbiosi, la voce evocativa di Simon Bonney e la chitarra lacerante di Rowland Howard traghettano gli spiriti in pena oltre lo Stige, in territori inospitali, dove anche il dolore e la morte assumono forma musicale. Musica scarna, oscura e drammatica, i cui ritmi, tempi e melodie penetrano fin dentro all'anima, creando nell’ascoltatore un senso di smarrimento.

Sotto uno sconfinato e tempestoso cielo australiano cupi tamburi aborigeni annunciano la fine dei tempi. Angoscianti chitarre western grattano all’uscio dell’anima come smagriti lupi affamati. Il sinistro picchiare sui tasti di un pianoforte è avvisaglia di sciagura.

Just South of Heaven si apre con "Rose Blue", drammatico sermone gotico declamato in una cattedrale deserta. E non sorprende che, in questa malefica traiettoria post-blues, "The Coal Train" conduca in pellegrinaggio - ancora una volta - al sepolcro dei Birthday Party, attraverso un cammino di espiazione che va dalla violenza del blues-punk all'oscurità barbarica del gospel. "Stolen & Stealing" disegna uno scenario rarefatto e tenebroso, in cui la distorsione della chitarra imita il soffiare di un vento gelido e le percussioni riproducono il tintinnare di oggetti, con Simon Bonney che recita la sua omelia blues nel mezzo di questa desolazione. "Five Stone Walls", risoluta cavalcata elettrica, restituisce l’energia consumata nell’attraversamento delle lande selvagge e maledette che ci ha condotto sin qui ad affrontare la furibonda sfida all’OK Corral di “Trouble Come This Morning”, melodrammatica e trascinante ballata western da fine dei tempi. La conclusiva "The Wailing Wall", il Muro del Pianto, annega quest’album nel riverbero della chitarra slide e nelle lacrime di una solenne e spettrale elegia blues.

Bonney e soci, con Just South of Heaven, contendono al parente prossimo Nick Cave il primato nel campo del blues più tenebroso e maledetto. Blues che abbraccia il lato oscuro e disperato della dimensione umana, in attesa del giorno del giudizio con la consapevolezza che nessuno verrà a salvarci.

Ed è difficile non notare le somiglianze - in questa fase - tra Crime & the City Solution e Nick Cave, che sempre nel 1985 pubblica The Firstborn is Dead, cupissimo e potente secondo album con i Bad Seeds, anch’esso vademecum di moderno blues in cui Leadbelly, Blind Lemon Jefferson, Elvis e Dylan incontrano il post-punk. E tali affinità non sorprendono se si considera che il blues è stato a lungo una corrente sotterranea potente nella musica dei Birthday Party, da cui provengono sia Cave, sia Howard e Harvey. E tanto più se si considera che Mick Harvey, polistrumentista ed arrangiatore influente, suona contemporaneamente in entrambe le formazioni.

Nel 1986 i Crime pubblicano Room of Lights, che contiene la notevole "Six Bells Chime", canzone che impressionò il regista Wim Wenders al punto da invitare la band ad eseguire la canzone dal vivo in Wings of Desire/Il Cielo Sopra Berlino, suo capolavoro del 1988 nel quale, poche scene dopo, compare anche Nick Cave con la sua “From Her to Eternity”, quasi a voler confermare l’esistenza di un cordone ombelicale che, a dispetto di tutto, continua ad unire gli ex invitati alla Festa di Compleanno. Ma quando il film uscì nelle sale, i Crime & the City Solution - nell’incarnazione immortalata sullo schermo - non esistevano già più. Dopo Room of Lights, Rowland S. Howard lascia la band, portando con sé anche suo fratello Henry ed Epic Soundtracks, per formare These Immortal Souls, mentre Mick Harvey, Simon Bonney e sua moglie, la violinista e pittrice Bronwyn Adams, anche coautrice dei testi, recluteranno nuovi musicisti per proseguire l’avventura dei Crime.

Just South of Heaven. Appena a sud del Paradiso. Apice insuperato della produzione artistica dei Crime & the City Solution, impreziosito da echi Doorsiani e Morriconiani, è uno dei più stupefacenti ed autentici dischi di blues moderno, malignamente affascinate ed in grado - contrariamente a quanto afferma il titolo - di trascinare lontano dal Paradiso. Molto più lontano e molto più in profondità.