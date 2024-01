"Christ and the Pale Queen Mighty in Sorrow" risuona come le anime tormentate e defunte di coloro che piangono per la frustrazione di non poter trovare pace nella morte. Questa musica è destinata a un pubblico molto selezionato, la maggior parte dei quali sembra destinata a un destino infernale. L'album rappresenta un'altra delle opere apocalittiche e inquietanti di cui i Current 93 erano maestri nei tumultuosi anni Ottanta. Tra i numerosi volumi criptici del catechismo esoterico dei Current 93, questo deve essere considerato una delle offerte più oscure di David Tibet. Segna una fase di transizione per Tibet, in modo simile a "Imperium", indicando il passaggio dal coinvolgente mix di canti, mormorii mantrici, grida in loop e rumori ossessionanti dei primi lavori alla successiva fase di Apocalyptic Folk che avrebbe presto preso il sopravvento. "Forever Changing" si colloca in una posizione intermedia tra le due distinte fasi di C93, con una figura di pianoforte e basso che sottolinea l'avvincente recitazione di Tibet, raggiungendo l'intensità bruciante di una confessione da parte di un mangiatore di oppio sul letto di morte. La lunga traccia principale e l'annessa "The Red Face of God/The Breath and the Pain of God" evidenziano le vette di un'atmosfera allucinata che può essere raggiunta con l'abilità di Steven Stapleton al mixer. Nel complesso, si tratta di un autentico capolavoro dei Current 93, un album d'annata che merita di essere riscoperto.

