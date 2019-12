I Current 93 sono una band leggendaria. David Tibet ha saputo raffinare, nel corso del tempo, la sua proposta musicale dal cupo esoteric-industrial degli esordi – esemplificato in classici passati alla storia come Nature Unveiled e Dogs Blood Rising – al classico neo-folk di Thunder Perfect Mind e All The Pretty Little Horses. In realtà la musica dei Current è sempre rimasta – pur evolvendosi – riconoscibile e si è sempre basata su idee semplici. I primi lavori erano essenzialmente di musica religiosa e mischiavano canti gregoriani ad elementi di rumorismo. I Current sono, alla fine, la creatura del vulcanico David Tibet che ha saputo mantenere un’integrità artistica, pur fra inevitabili alti e bassi, che non sembra conoscere fine. La dimostrazione è stata il recente The Light Is Leaving Us All – un altro caposaldo neo-folk – che ha confermato come il “feeling” della Corrente sia rimasto sempre lo stesso nonostante il trascorrere del tempo. Nel frattempo è uscito anche un disco complementare all’ultima uscita intitolato Invocations Of Almost, concepito come accompagnamento ad un’esibizione artistica di David Tibet in occasione del suo cinquantanovesimo compleanno. Il risultato è di alto livello e si ricollega alla produzione più dark ambient esoterica della Corrente ovvero quella di Where The Long Shadows Fall e The Starres Are Marching Sadly Home (prima e terza parte della trilogia di The Inmost Light), di Faust e del recente The Moons At Your Door. I nostalgici troveranno anche dei riferimenti alla primissima produzione esoterica. I Current 93 sono una religione e chi li ama acquisterà senza problemi anche questo cd che rappresenta un altro tassello indispensabile. Sono pochi gli artisti che meritano di essere sempre seguiti qualsiasi cosa facciano e i Current 93 fanno parte di questa categoria. Imperdibile per tutti i seguaci del Culto officiato da David Tibet.

Web: https://www.davidtibet.com/