Cyco Miko...chi sarà mai costui? Qualcuno forse se lo sarà chiesto dopo aver visto la mia nuova recensione in homepage

Non è altro che uno dei tanti pseudonimi utilizzato da Mike Muir per promuovere un balordo progetto messo in piedi a metà anni novanta nella sua soleggiata California.

Credo non sia necessario spendere troppe parole su Mike; dico soltanto che è il fondatore e leader di quella infernale band che nei primi anni ottanta ha avuto il coraggio di unire Metal ed Hardcore; gettando solidissime basi per la nascita e la diffusione del Crossover. Per i pochissimi che ancora non lo hanno capito trattasi dei monumentali, senza esagerazione alcuna per quanto mi riguarda, Suicidal Tendencies.

Come ho appena scritto siamo a metà anni novanta e Mike mette a "riposo" i Suicidal; capeggia questa balorda ciurma di facinorosi, composta da persone che hanno già collaborato con il corpulento leader in altri interessantissimi progetti come ad esempio gli Infectious Grooves.

In molti brani della raccolta alla chitarra presenzia addirittura Steve Jones!! Si è proprio lui lo Steve Jones dei Sex Pistols!!

Lost My Brain! (Once Again) è un album registrato in pochissime sedute che viaggia a tutta, a manetta..

Hardcore-Punk senza alcuna pretesa, senza alcun tecnicismo, senza menate varie. Vanno dritto al sodo i ragazzi capitanati dal massiccio Mike; colpiscono in pieno il bersaglio con una lunga serie di bordate da paura.

Essenziali e diretti come avviene nell'iniziale "Love Destruction" seguita immediatamente dalla fulminante "All I Ever Get" che continua ad aumentare di velocità fino alla travolgente conclusione..

Si assomigliano tutti i brani: una batteria che conosce un solo tempo e poco altro. La voce di Mike è sempre strappata, tirata allo spasimo; le chitarre disegnano pochi accordi di elementare fattura. Ma va bene, va molto bene così.

"Cyco Miko Wants You" è la presa per il culo finale di un disco massiccio come pochi altri nel suo genere.

Non è da massimo dei voti, ma poco ci manca...

Diabolos Rising 666.