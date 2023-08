La donna, ex cubista, è seduta vicino alla finestra. Le luci di casa sono basse, osserva pensierosa la strada sottostante, in attesa di “lui”. Canottierina e perizoma, è tutto perfetto, pensa. Solo sesso, è solo sesso.

Michael Eugene Archer, polistrumentista,in arte D’Angelo, classe ’74.

In quasi 30 anni ha pubblicato solo tre dischi, l’esordio veramente notevole del 1995, Brown Sugar, poi Voodoo del 2000 e l’ultimo Black Messiah nel 2014. Brown sugar… ma quanto si deve essere sfacciati per chiamare il disco d’esordio come la prima traccia di Sticky Fingers?

Che vita… Sposata per 25 anni ma ora sono libera, non ho alcuna costrizione impostami dalla società o dal marito, scopo chi voglio, nessuno può permettersi di giudicarmi. Si liscia le gambe, una goccia di profumo, tutto va a meraviglia. Tra poco arriverà, solo sesso, è solo sesso.

Tre dischi, una continua escalation di qualità, fino al capolavoro finale. L’Amore è il tema dominante, la sua voce fa pensare al mio di Amore, mi sento sereno… In lontananza echi di Prince, ma soprattutto di Curtis Mayfield, tanto che viene citato come co-autore in “Really love”.

“Col corpo si fanno promesse ancora più impegnative che con le parole” … il mio vicino deve essere un filosofo o qualcosa di simile, altrimenti non mi avrebbe scritto questo biglietto, per accompagnare il suo stupido regalo. Un disco, dimmi se ha un senso… Ma lui dov’è? E’ in ritardo… Meglio, manca qualcosa, si forse posso sfruttare un regalo stupido e mettere un po’ di musica. Non male la copertina. Non preoccuparti, solo sesso, è solo sesso.

Prendi una boccata di fumo da me mentre sogni dentro

Lascia che i tuoi giorni scivolino via, vieni con me e cavalca

Mia cara Hai bisogno del conforto del mio amore

Molte chitarre, una melodia accattivante l’iniziale Ain’t that easy mi ammutolisce, la risento più volte. 1000 deaths arriva direttamente dal repertorio Parliament/Funkadelic, acida ed abrasiva, prprio dagli anni settanta. The Charade è il colpo al cuore:

Strisciando in un labirinto regolare

e fa male trasmettere

il dolore nei tuoi occhi

lo sforzo di affogare, nuotando con fatica tra le tue bugie

degradazione così forte che non riesci a sentire il suono della nostra disperazione

tutti i sognatori sono andati dal lato della strada su cui resteranno

inondati dai media, la mente virtuale si fotte nelle correnti



Tutto quel che volevamo era una possibilità di parlare

invece il nostro contorno è stato segnato col gessetto

(la polizia segna con un gessetto i contorni della vittima che giace

sul suolo. D'Angelo vuole dire che è come se fosse stato ammazzato)

Una lacrima mi scorre su una guancia. Suonano alla porta, ho deciso non gli apro, continuo ad ascoltare questo disco, anzi alzo il volume per far capire che sono in casa, ma non voglio aprire. Dormirò in canottiera e perizoma. Mi preoccupo, solo sesso, è solo sesso.

Piango

Another life, splendida ballata chiude il tutto

Voglio solo portarti con me

In un'altra vita, scommetto che eri la mia ragazza

Non voglio accontentarmi di nulla di meno