15 anni fa Dannii Minogue , la sorella di Kylie Minogue, dava alle stampe il suo quarto disco di studio di una carriera di alti e bassi. "Neon nights" usciva nella primavera 2003 e faceva diventare Dannii la nuova regina delle discoteche di tutto il mondo. Il suo disco nel 2003 vendette di piu di "American life" di Madonna, " supero' " In the zone " di Britney Spears e fu fonte di ispirazione per "Body language" della sorella Kylie.

Con 4 singoli estratti "who do you love now" feat dj riva 2001 , "put the needle on it" 2002, " i begin to wonder " 2003 e " don t wanna loose this feeling " 2003, con "Neon nights" Dannii MInogue creo' un nuovo stile fondendo electro pop con la musica da club, assieme a sonorita' urban , retro' e anni 80.

Lei stessa anticipo la moda del bootleg che Madonna poi lancio' con Hung up ( e la base strumentale degli Abba di Gimme gimme gimme ). Dannii lo fece con i successi di Madonna appunto ( Don t wanna loose this groove contiene la base di Into the groove di Madonna e I begin to spin round contiene un vecchio strumentale dei Dead or alive ).

15 anni dopo la London records/warner bros che aveva licenziato Dannii per incomprensioni e problemi interni all etichetta, decide di ri editare il disco e per la prima volta farlo uscire in vinile accompagnato comunque da un doppio cd contenente materiale inedito, tra cui foto, remixes e unreleased.

Il vinile di "Neon nights" contiene anche un poster autografato dalla stessa cantante che dice di essere al lavoro su nuovo materiale , forse il suo sesto disco di studio; il quinto fu

"Clubdisco" del 2008 ma non ebbe la stessa fortuna di "Neon nights".

Consiglio a tutti questo disco. Io vidi un concerto rarissimo di questo album nel 2005 a parigi in primissima fila; se fosse un po piu ispirata Dannii Minogue avrebbe buone capacita' di superare la sorella Kylie per via delle sue doti non solo canore ma anche di una bellezza davvero imponente.