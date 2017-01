Chiedo scusa in anticipo, che questa sarà una recensione piuttosto come viene viene...

Che è difficile per me parlare di Bowie...

Questo è un disco di merda, kitsch, enfatico, finto, melodrammatico...una specie di parodia...eppure, nonostante questo, o forse proprio per questo, è un disco fantastico.

Che peggio, e quindi meglio, riuscì a fare solo il punk, rendendo ancora più di merda una musica che più di merda davvero sembrava non poter essere. D'altronde tutti sanno che non so quale canzone dei Pistols prese il riff da non so quale canzone di questo disco. E per me qui il cerchio si chiude

Solo che poi la differenza col punk è che Bowie metteva in scena e il punk era la scena.

Ma niente kitsch, niente melodramma nel punk, quel che serviva era la mirabile essenzialità e il suono secco e nervoso delle migliori canzoni di Ziggy. Il resto, roba troppo figa, sarà uno dei libri di testo di certa new wave.

Ah si, Bowie era figo, molto figo, e i punk non lo erano. I punk erano orribili. E molti, moltissimi di loro, da bimbi, furono presi per mano dallo zio David, abbacinati dalla sua perfetta immagine trascendente.

Che Bowie era un mistico androgino arlecchino freak dagli occhi bicolori che veniva da dove, da Marte? Guardatevi, vi prego, il video di quando cantò “Starman” a Top of pops.

Anche a me, per dire, sarebbe piaciuto farmi prendere per mano, anch'io ero orribile E certo avrei avuto bisogno di un tipo strano che da disco ring mi parlasse dell’uomo delle stelle. Sarebbe stata una cosa bella da credere.

Che Bowie, pur cantando di paranoia, quella prima volta a Top of the pops fu pura luce. Una specie di ingenua (e finta) follia innocente...in altre parole, l’essenza del pop.

Ma dopo diventò come un pessimo musical...paranoia, lustrini, glitter, abiti di scena... e immagine...

Ah. i governi dovrebbero concedere di far pop (o rock, fate vobis) solo ad oscuri sottoposti dalle facce anonime...musica si, ma senza fascino...lo ha detto anche Platone: il potere ai filosofi e la musica agli impiegati.Ve li immaginate Morrison o Brian Jones con impermeabile e cappello? Magari con quelle facce che i barbieri mettevano in vetrina negli anni settanta?

Ma dicevamo del musical....

Si, non era che un musical studiato nei minimi particolari...possibile che nessuno capisse?...Che poi il problema non era capire, il problema era che, anche capendo, rimaneva il fatto che quel disco era fantastico...

Oh si, davvero fantastico, pieno di riff immortali, ad esempio, e epifanie luccicanti...l'essenza del rock dentro una bolla di sapone che non scoppiava mai. A farla scoppiare ci avrebbe pensato il punk...ma anche il punk, non durò che un attimo...che la paranoia, si sa, si impossessa pian piano di tutto a va a caccia delle poche luci esistenti.

E il punk fu una luce grandissima.

E comunque “Ziggy” è un gran disco. I testi poi son roba quasi troppo favolosa per quella musica di merda...

Che chi, chi è mai riuscito a definire la rockstar meglio del signor Bowie? O non vi ricordate l'invasore alieno descritto in "Moonage daydream", perfetto mamma/babbo per i bimbini pre punk? Mamma/babbo oltre che puttana del rock’n’roll, beninteso. Già. Chi c’è riuscito? Nessuno, non ci è mai riuscito nessuno...

Senza contare, pur all’interno di una trama piuttosto abborracciata, la perfetta descrizione della paranoia (oddio quante volte l’ho scritto paranoia?)...

Senza contare che “Rock’nroll suicide” sembra Jacques Brel...Si, si, aggiungete il Brel di questa canzone al resto del disco che è proto punk, fumetto , b movie oltre alle melodie zuccherine...

Senza contare che non è facile essere insieme mito e parodia...

Senza contare come, all’epoca, faceva incazzare i proggaroli e i rocchettari duri e puri che lo consideravano alla stregua di un buffone.

Insomma un cazzo di capolavoro...

Babbo Lulù ha inserito questo disco tra i cento più belli della storia della musica, posizione tra sessanta e settanta non ricordo bene. E lui è uno che capisce. Che poi, mi ha confidato, e certo si arrabbierà con me che qui ve lo rivelo, lo avrebbe messo anche tra i primi dieci.

"Solo che come si può mettere un disco di merda tra i primi dieci?" Già, come?

Trallallà...

