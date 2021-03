Questa rece, vuole essere una sorta di spin-off/prosecutio della rece di Joe Strummer e della querelle snes-già nes/lukemccaine sulle cose dell'orro.

È piena di SPOILER, tanto è rivolta ai tre qua sopra che l'han visto, gli altri FAI COME TI PARE.

Ieri ho visto It Follows.

Che dire, è un film curioso, credo che gli darò 3 stelle ma sarebbero 2.7

È un film pieno di COSE.

L’estetica indie. Non vuol dire nulla, ogni anno escono decine di film indie con decine di “estetiche” diverse.

Ha un’estetica “It follows”? Ci prova, ma è più un vestito che si mette addosso, si agghinda in modo raffazzonato, racimolando orpelli vieppiù discordanti.

Un buon prologo che sa di “Martyrs” e che si chiude in un modo “convincente” per il genere.

Mi alzi le aspettative dunque, grosso errore.

C’è questa maledizione, un mezzo demone, un mostrillo, qualcosa ti segue - it follows.

Se te la becchi, ti conviene a tua volta passarla a qualcun altro, sperando che dopo ti lasci in pace. Per trasmetterla ad un’altra persona, ci devi scopare.

E così, un giovanotto lo trasmette a una biondina, la protagonista. Chiavano in macchina.

Fin qui ci sta, dai.

Ma d’ora in avanti, saran passati quei 20 minuti, vira sul confuso andante.

La biondina è impestata e quindi inizia a vedere una persona che la segue, che se dici la segue mica capisci però. No, ad un certo punto, mentre la tipa è a scuola in classe, attraverso la finestra scorge, per strada, una vecchia che la fissa e che lentamente si avvicina verso di lei. Capisci che è una presenza perché è catatonica e perché cammina appena più veloce di uno zombie. Avrete capito che la vede solo lei e quindi i compagni le dicono: “ma che hai, ma che hai??” E lei urla, scappa e fa la matta, un classico.

Il mostro è lento? Non siamo in discoteca!

Hai il tempo di scappare tanto lui se la prende comoda, ogni tanto ti volti indietro giusto per vedere a che distanza sta? Non è un video-gioco! (e invece sì, purtroppo).

Il film va avanti, e lei ogni tanto vede il babau ma non è sempre la vecchia, anzi, ogni volta CAMBIA. Una ragazza rovinata, sporca e logora, coi calzoncini corti ed i calzini spaiati, più zombie della vecchia, che si piscia sotto.

Un ragazzo alto, bianco cadaverico con gli occhi cerchiati di nero. I seguitori malvagi le spuntano davanti all’improvviso, anche dentro casa mentre lei è con i suoi amici e lei fa sempre più la matta, però gli amici le fanno maneggiare una pistola.

Insomma è tutto così pasticciato, addirittura, dopo, vanno dal ragazzo che le aveva passato la maledizione inseguitrice e lui fornisce ai ragazzi qualche dritta su come contrastarla e qua e là.

Calcolate che lui, all’inizio del film, dopo averci scopato ed averle passato l’AID-MOSTRO, la stordisce con un fazzoletto imbevuto di cloroformio, la lega ad una sedia in una discarica per “spiegarle” la maledizione e dopo la lascia davanti casa di lei, mezza nuda, depositandola sull’asfalto e dileguandosi sgommando nella notte.

Poi c’è il delirio finale della piscina, delle vecchie radio e dei phon da gettare in vasca per far prendere la scossa al mostro mentre lei, al centro della piscina, fa da esca, la coperta buttata sulla testa del mostro invisibile (quando diventa invisibile ti tira le cose con forza ti vuole ammazzare) così si vede (comunque alla fine era un uomo anonimo con la barba).

E così ti ho raccontato un sacco di cose ma tanto come ha detto JS la scrittura è la parte più brutta del film. Per cui che ti frega.

Lo puoi vedere per le sequenze di paura (a proposito, nella sequenza della spiaggia, il mostro cambia due volte: è quasi sempre una ragazza quasi normale che cammina a velocità quasi normale ma che per un attimo quando si affaccia dalla porta rotta è un ragazzino cattivo, tipo un orfano che gli ruggisce come un leone per spaventarli, lo vedi un secondo e poi mai più, ma io te l'ho messo come locandina del film, sicchè ora puoi guardarlo quanto ti pare).

La paura. cos'è la paura? cos'è per TE la paura? Per snes è lo jump-scare, il BU'! ...ma quello è lo spavento, è tipo il popper. Io quando voglio farmi di paura preferisco il disagio, la paranoia di un brutto trip, lo sgomento, tipo L'Inquilino del Terzo Piano, oppure Inland Empire ...e comunque anche il vecchio Orlok, lo vidi per la prima volte di notte su RAI3, avevo 26 anni, ne rimasi molto impressionato (e meravigliato per la beltà del cinema ma questo è un altro discorso, cioè non è un discorso orro).

La colonna sonora. La colonna sonora è bella, evocativa e derivativa di colonne sonore di film di genere, mi è venuto in mente L’Esorcista, qualche giallo all’italiana anni 70, una spruzzata di “argento”. Sì, la colonna sonora è abbastanza settantiana e variegata, ben dosata e riempie piacevolmente sequenze talvolta suggestive, di transito da uno spavento all’altro.

Indie chiama weird.

It follows è weird? Ci prova ma è più un famolo strano, è più un guarda adesso eh? …che un weird spontaneo o involontario, insomma non è certo un Coscarelli del XXImo secolo..

In conclusione, il film è fatto abbastanza bene ma è scritto parecchio male, s’è perso in mezzo ai mostrilli ed è diventato quasi più un video-game horror che un film horror.

Quindi neanche io mi capacito dei molteplici consensi riscossi a suo tempo. Forse gli è andata di culo perché a modo suo è originale e perché è pieno di COSE.

