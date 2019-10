Non ricordo da quanto tempo non scrivevo una DeRecensione. La cosa, mi rendo conto, può interessare solo me e neanche più di tanto. Fatto sta che de-navigando a caso ho notato che nessuno ha mai recensito un album dei Dead Sara. Con mio grande stupore, visto che ne sono un accanito (vabeh, quasi, nonm esageriamo) fan. Mi è sembrato giusto allora condividere qualche riga sul loro secondo album Pleasure to Meet You: chi, come me, è alla costante ricerca di novità degne di nota nell'ambito del (indie) rock apprezzerà. Se Dead Sara, l'omonimo lavoro d'esordio, faceva intravvedere le qualità soprattutto interpretative della band, Pleasure To Meet You compie un sostanziale passo in avanti in termini di scrittura. Siamo nell'ambito di un rock alternative ma neanche troppo, con una chiara impronta americana e echi non troppo sfumati di hard rock. Soprattutto merita attenzione la performance vocale di Emily Armstrong: da tempo non sentivo una voce così intensa e convincente in ambito rock. Alcune canzoni (su tutte Suicidal e Mona Lisa) sono strepitose per immediatezza e energia, cantate alla grandissima! L'album nel complesso merita anche se non tutte le canzoni raggiungono lo stesso livello. Consiglio: se vi piacciono le voci rock e una certa immediatezza d'ascolto, dategli una chance.

