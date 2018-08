Se non porti questo biglietto alla polizia e non la fai intervenire, ucciderò un'adorabile insegnante bionda.

Se invece porti questo biglietto alla polizia, ucciderò un'anziana signora dedita a opere di carità

Hai sei ore per decidere. Sta a te scegliere.

Questo era il contenuto del primo messaggio trovato sul parabrezza dell'auto di Billy, barista di una Taverna nella campagna della California settentrionale, Napa Valley.

Poteva essere uno scherzo idiota, quindi meglio confidarsi con Larry, poliziotto della Contea.

Nessuno dei due prese azione. Così nel cuore della notte, allo scadere dell'ultimatum, il telefono di Billy squillò. Nessuno rispose al 'pronto'. Forse uno scherzo? Ma.....

Il giorno successivo Larry aspettò Billy fuori dalla Taverna per comunicare l'assassinio di una insegnante. Coincidenza?

Bisognava capirci un po' di più.

Ed ecco il secondo messaggio che li attendeva sulla macchina di Billy.

Se non ti rivolgi alla polizia e non la fai intervenire, ucciderò uno scapolo di cui il mondo non sentirà la sua mancanza.

Se invece ti rivolgi alla polizia , ucciderò una giovane madre di due bambini.

Avevano capito entrambi che non prendere azione era comunque un'azione, una condanna. Il poliziotto prese i due messaggi e chiese del tempo per pensare a come risolvere il caso.

Al nuovo ultimatum, il telefono suonò. E come la volta precedente, nessuno rispose. Billy fece la richiesta all'operatore dell'ultimo numero chiamato e scoprì che corrispondeva all'abitazione di Larry. Incazzato decise di andare a casa dell'amico per far terminare questo stupido scherzo. Lasciò la macchina nella stradina isolata per raggiungere la casa sperduta di Larry. Il tempo di raggiungere la porta d'ingresso e le venne in mente una cosa a cui non aveva pensato. Larry era scapolo e forse il mondo non avrebbe sentito la sua mancanza.

Si dia inizio al terrore......

Buona lettura.