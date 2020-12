Eccoci al primo Convivio della gente di debaser, ovvero di tutta quella gente che affolla (o che affollava) questo sito. Cianciamo le bande, suonino le trombe, cominci il banchetto:

PARTE 2

1. @[_Amen] : e che te lo dico a fà

2. @renzo : che te lo devo dì?

3. @serestoppone : ooh finalmente uno utile al mondo, non solo perchè ha effettivamente fatto qualcosa per questo sito infame ma anche perchè è un toscanaccio Doc., quindi uno utilissimo al mondo! serestoppone ha dalla sua molte rece, alcune addirittura premiate. Consiglio personalmente quella di Days Before the Day. Da resuscitare seduta stante!

4. @franz : N/A

5. @tricky : devo per forza dirlo?

6. @cliffburton86 : sembra che i multipli di 3 portino fortuna. Ha pubblicato quasi 75 rece nell'arco di tutta la sua attività, ma solo una di esse è stata effettivamente premiata. Poraccio. Aggiungo che doveva probabilmente essere anche un grande tifoso del calcio. Da rivalutare

7. @sin-e :😴

8. @gibson : una sola rece. Di un disco di Bugo. Ne ho fatta anch'io una sul medesimo disco e la mia è decisamente migliore. Non indispensabile ma non da buttare in toto

9. @isashy81 : basta

10. @Exodus :Exodus movement of Jah people. E nient'altro si seppe su st'omo o donna

11. @rocknrollsuicide :"Stai in guardia! Non speculare su grandi cose! Per uno stronzo è già il massimo", così si presenta all'inizio quest'utente, che ha nel suo arsenale ben due rece, ci cui una discreta di Storia di Caino, e un ascolto random. Può dare altre soddisfazioni

12. @LOR15 :detto il disertore della stampa, LOR15 è un recensore accanito che in vita debasa pubblicò una madonna di rece non sempre acclamate. Resuscitarlo è d'uopo

13. @TenshiSell :anche lui pubblicò qualche rece, alcune andate anche piuttosto bene. Inoltre il suo epitaffio sembra essere conservato in un suo ascolto:"sia benedetto il mercoledi universitario", ed egli ebbe ragione

14. @zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :se escludiamo G e turkish, il de-utente col de-rango più alto fino ad ora. Anche lui fu (o è?) un recensore coi fiocchi, pubblicandone a chili per anni. Consiglio il suo debutto con The Teaches of Peaches. Inoltre le sue ultime attività risalgono al maggio 2018, quindi c'è la possibilità che egli possa tornare

15. @gabry :nisba

16. @folle :"Quando hai rotto tutte le uova, non ti resta che fare una frittata". Da questa descrizione si può intuire che fosse un utente poetico assai, resta il fatto però che col sito non c'ha mai fatto niente. Talento sprecato

17. @eheheh :ehehehehehheheheehehehehehhehe

18. @sheva76 :ehehehehehehehehhehehehehehhehe

19. @condor :anche lui un toscanaccio, un applauso per condor! Un recensore molto producente e premiato, guardate il caso è pure toscano, guardate il caso. Ti voglio conoscere Francesco detto condor

20. @coppino :"Ragazzo tranquillo fino a 15 anni.Poi fa a pugni con il boss del paese e quasi ci rimane.". Un ragazzo tranquillo insomma. E tra alti e bassi pure un buon recensore. Curioso di vedere se quel coppino magnum sia diventato un ometto

21. @Surmolotto :perchè esisti?

22. @shell :perchè esisti?

23. @mannaggiailamb :ho visto veramente più utenti inutili che ragazze...e io in giovinezza facevo il magistrale (o scienze umane, ma vabbè)

24. @fra :gnamo!



PARTE 3

1. @danieleerpiccoletto :"Nato a roma pochi anni fa cresce con la musica nelle orecchie grazie a un padre appassionatissimo che possiede più di 10000 dischi in casa". danieleerpiccoletto, come possiamo notare, è de Roma ed è nato pochi anni fa...ciò fa dedurre che chi abbia posseduto questo account sia stato un bambino. Nelle sue rece possiamo trovare principalmente album rock tra cui Blood Sugar Sex Magik dei Red hoti chili pepper. Bambino prodigio, niente da dire

2. @arianna :la cantante?

3. @corino :cosino inutilino

4. @Ummagumma72 :"Opla',sono ummagumma72,vivo in provincia di Milano". Il quasi cinquantenne Ummagumma72 si descrive come cantante in un gruppo chiamato The fresh smoker's, il cui genere principale è il reggae (senza ton) con influenze ska. Come si può dedurre è un fan dei Pink Floyd, infatti tra le sue rece ritroviamo guarda un po' quella di Atom Earth Mother. Speriamo suoni ancora dal vivo.

5. @Maxim :sfaccimm'

6. @stichetta :stic@zzi

7. @Nihil82 :hooooooooo bisogno di pilloleee!

8. @Lester :vado a farmi il bagnetto con la schiuma, scusate un attimo

9. @bettie_page :trallallì, trallalà, il debasio è questa qua, trallallè...

10. @2+2=5 :grande Giove! "2+2=5 nasce a Trento, ridente località dell’estremo nord Italia, una ventina di anni fa", possiamo notare subito due cose:che era un genio della matematica e che era un fan dei Black Sabbath. Negli ultimi anni sembra essere sparito, speriamo che torni prima o poi

11. @Declino :torno a fare il bagnetto regaz

12. @giuseppe :Conte? Ah no

13. @*FaithGLAM* :si è sgonfiata la paperella di paperino. Che disdetta

14. @stillpoint :posso non uscire dalla vasca?

15. @rototoz :è effettivamente vivibile qua dentro

16. @ghidi :posso mettermi la schiuma in faccia e fare finta di essere Babbo Natale

17. @freddy :Mercury?

18. @sanj :ci vorrebbe un bel Paternoster ora

19. @vv :vvediamo questo."know your enemy.....". Anche questo come molti altri fu un avido recensore, spesso pubblicando alcune recensioni molto apprezzate e recensioni passate in secondo piano. Memorabili i suoi ascolti:"questa sotto non sono io", "ormai è una farsa.....", "e chi è Angelica?", "angelica vaffanculo", "angie sei na zoccola...", "che palle". Da resuscitare

20. @atman :anche atman fu un grandissimo tifoso calcistico. Di lui rimane solo un criptico e mistico ascolto che recita:"100% ANTIPESCARA"...un piccolo tifoso come gli altri.

21. @pugliamix :"Pump the shit". Utente molto intrigante, di cui rimangono molte rece principalmente di musica italiana. D'obbligo andarsi a leggere quella di SXM dei Sangue misto. Anche lui da risvegliare assolutamente

22. @Hal :utente direi fondamentale, anche lui ormai sulla soglia della cinquantina. Un Desarder come molti di voi e un recensore proficuo e premiato assai. Nell'Olimpo del sito

23. @12345 :il nostro tempo è finito

24. @strenza :la gente di debaser parte 3 finisce qui



PARTE 4

1. @chinaski :Per mare, per Dio! Esso si presenta così e di questo utente rimarranno solo degli ascolti criptici assai:"fai ctrl + f5 oppure shift + f5", "Iside, di etimologia sai pochino, eh?". Ho il presentimento di aver già sentito questo nome...

2. @bloomer :dichiara immediatamente di essere stato influenzato da Enrico Berlinguer, quindi gli dobbiamo volere tutti bene se ritorna. D'altronde lui scrisse qualche recensione, di cui 2/3 inerenti a dei concerti. Ce n'è bisogno oggi

3. @donzaucher :"adoro Vanilla SKy, Blade Runner, Nick Hornby, i Pearl Jam, i Radiohead, i gatti, adoro andare ai concerti ed uscirne sfinito ma contento come un bambino che e' stato nel "paese dei balocchi", scrivere e tenere dei piccoli diari che quando saro' vecchio mi faranno ricordare piccoli particolari e aneddoti che rischierei di dimenticare." Utente veramente intrigante e recensore di alto livello. inoltre tra i suoi ascolti possiamo riscontrare la meraviglios_ scritta "debaser is dead...", ciò fa intendere che debaser doveva morire prematuro.

4. @gimbo :caffettino?

5. @luciano :luciano egli fu e egli scrisse:"Nato a Roma nel 1973, Luciano denota sin da piccolo una particolare attrazione verso la musica, cominciando a ballare prima ancora che non a camminare.". Un utente le cui opere sono state molto spesso bistrattate o sottovalutate, un po' come gli ultimi dischi di Enzo Carella. Riportiamo luciano a casa!

6. @wally :quello della disney?

7. @fosca :e qua, signori, utente di un certo livello.Oltre che recensore sopraffino, ha il merito di essere tutt'ora uno dei de-utenti con il de-rango più alto. Sembra già bell'e morto e sepolto e invece è ancora attivo, le sue ultime attività su questo sito risalgono all'inizio di giugno. Utente miliare

8. @YuriGrassi :de-rango in negativo, ottima cosa

9. @test :sto piangendo

10. @nadir :Mattia anche noto come nadir è anche lui come molti altri un quarantenne. Recensore di dischi rock italiani e esteri, una buona penna e un frequentatore underground mica male. Il suo epitaffio tutt'ora è la scherzosa recensione di Doctor seduction degli Zen circus. Purtoppo non è più tornato

11. @Kanaccio :detto Chip

12. @ohjesus :detto Chop

13. @Asjklf :ecco Andrea dalle Marche detto precursore di hjhhjij. In vita debasa fu un recensore discreto e veramente poco altro. Non così importante ma daje Andrè!

14. @jk :Rowling? Un utente che ha lasciato solo 5 rece alcune buone altre decisamente zot ma insomma è ok

15. @magomarcelo :tutti in piedi signori, stiamo per vedere un utente MaGgGiCoOoH. Utente veramente intrigante, amante sfegatato dei concerti e nelle sue recensioni si sente; trasuda passione in ogni parola, ma come fa il pinguinetto MaGiCoOoH? E' tornato per un caffè di recente speriamo bene per un suo ritorno permanente

16. @lucido :passare oltre

17. @josi_ :"Blanket me sweet nurse, and keep me from burning". josi_ è finora il più ascoltatore di tutti questi utenti (ne conta 702). Sbandieratore di rece quotate e premiate, josi_ si rivela aver dato il suo bel contributo al sito e per questo gli diciamo grazie.

18. @Cleo :siamo arrivati a un altro utente importante. O dovrei dire...utentessa? Cleo, utentessa ormai entrata nei ranghi leggendari del sito, scrisse in precedenza qualche bella rece e poi, come è arrivata, sparì. Dal 2015 non sappiamo più niente di lei. Quindi Cleo torna che ti si aspetta

19. @v. :for vendetta

20. @kin :andiamo avanti

21. @radioale :e niente

22. @Rino :Gaetano? No?

23. @tam :acronimo di Till Antonio Mola, sue testuali parole, si definisce come un appassionato di debaser e scrive inoltre che ha fatto carriera. Indubitabile visto la qualità alta delle sue recensioni. E' ancora bello che attivo quaggiù, quindi probabilmente una cappata quaggiù la farà

24. @navarf :egli in vita fu un recensore con qualche alto e un paio di bassi. E poco altro

FINE DEL PRIMO BANCHETTONE