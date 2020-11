Gli utenti di debaser, recensione di tutti gli account dall'inizio del mondo ad adesso parte 1.

1.G: primo mattone del sito e allo stesso tempo il suo muratore, l'alto papavero G di rango 11,13 si definisce come "In teoria amante della teoria, in pratica amante della pratica, G alias G è da sempre appassionato di semiologia semiotica semantica estetica sociologia psicologia arte e musica.". Se scrive una rece (avviene all'incirca una volta per lustro) di solito è accolta in maniera calorosa. Da conoscere

2.turkish: se il reverendo G era sia il primo mattone che il muratore, turkish è l'architetto. Con un rango di 5,56, turkish si definisce prima di tutto contento e poi amante del cinema. Purtroppo questo utente non scrive dall'aprile del 2009, peccato perchè lo faceva anche bene. Da scoprire i suoi ascolti recenti.

3. G_ _ à: primo utente vero e proprio del sito, con rango 0,38, di lui non si è risaputo praticamente niente dal 2008. L'unica cosa rimasta di lui è una rece del 2004 con 48 di rango, non malaccio

4.DeBaser: un sito talmente onesto da avere se stesso come utente. Con rango 1,73, si definisce "Sono il più fiko di internet degli ultimi 150 anni, non ci son cazzi". Purtroppo di questo utente sono rimasti solo una lista di ascolti risalenti al 2006, peccato poteva dare molto di più

5. tabba: tabba si palesa come un arzillo vecchietto intento a pelare le carote, più di così. Con 0,11 di rango, il giovane tabba si definisce "Tabba e' vivo ed ascolta ancora tanta musica. Statemi bene!". Di lui non solo rimangono una manciata di ascolti del 2006, ma anche qualche classifica.

6. pam0067: "Così questa è la mia scheda personale...mi sembra che verrà molto bene...mi piace così" si presenta in maniera molto surreale questo utente, di rango 0,02. Di questo utente rimane solo un misterioso ascolto che recita "la chat?"...utente fantasma

7. joser: se vi si palesa un cane che sta facend_ stretching allora è proprio joser. Con rango 0,11, di lui rimangono una ventina di recensioni del lontano 2003 pluripremiate e qualche ascolto tra cui "ALOOONE..ALOONE..U'LL NEEEVER WAALK". Da leggere la sua rece su Yanqui U.X.O premiata come migliore del 2003

8. Mr.Iko: anche questo utente, di rango 0,31 e che si presenta così:"Io So. Saprò. Se xenoglossie non glossolalie ma in nocciole, in perle, in bruscoli, glossolalie rimuovo diradando muschi xenoglossie (ascoltando) (ascoltando) nel mio tessere stesso del vagare in devianze-orbitucole, vano, epicicli e poi laggiu la stalla, il lumicino, il pane, il divario e il quotidiano come un unico fiore fiabeggiano insieme accestiscono", ha nel suo arsenale una cinquantina di recensioni del 2003/2004 con alcuni premi. D'obbligo leggere quella di Pork soda. Assolutamente da riscoprire.

9. Lory: questo utente non ha fatto niente. 0 rece, 0 ascolti, 0 di rango, 0 attività svolte sul sito. Ottimo

10: miriam: anche lui fu utente che non ha fatto niente.

11: Little: utente già più interessante. Di rango 0,04 si presenta con la foto di Laura Palmer e con una descrizione surreale che recita "Un uomo in un sacco che ride.I gufi non sono quello che sembrano.Senza medicine lui muore.". Dalla sua ha un bel po' di rece ben fatte e un ascolto del 2004. Assolutamente da riscoprire e da rianimare.

12: Rivo: "Se fosse un fiore sarebbe una ginestra Se fosse un colore sarebbe il rosso Se fosse un rumore sarebbe il fruscio del vento nei boschi Se fosse un odore serebbe il essenza di basilico Se fosse un film sarebbe così lontano così vicino". Utente di rango 0,05 è colui che ha scritto tra le prime pagine di questo sito, anche se molte rece non sono così memorabili. Nel suo ultimo ascolto però possiamo trovare un tratto filosofico universale che recita "milan merda alè alè"... riportate in vita Rivo, subito.

13. Hägar: altro utente che con il suo profilo non c'ha fatto niente. Benissimo

14. Axelmoloko: questo utente comincia subito a presentarsi come persona: Alessio, nato a Roma il 7 gennaio 1980. Col suo 0 di rango tu pensi non abbia fatto niente e invece ha piazzato tra il 2002 e il 2004 delle rece pluripremiate. Consiglio di leggere quella di The civil war. Anche lui da rivalutare

15. killer: un altro che non fece niente

16: judas: un utente che a parte una rece buona del 2002 ha fatto poco altro. Non indispensabile al sito

17: michelecafarelli: altro account buttato alle ortiche

18: ele88rhcp: ma quanti so?

19: iobbolo. un altro?

20: mustak: sicuramente nel 2002 debaser deve essere stato un sito molto popolato

21: karl: finalmente uno che ha fatto qualcosa. "karl, amico da sempre di LOR15, ma a detta di tutti più razionale ed elettronico. Coinvolto da LOR15 si è buttato anche lui a capofitto in de-baser, se LOR15 è creativo, Karl fa il lavoro dietro le quinte, quello duro. non ha molto da dire. lui lavora.". Di rango 0,22, karl ha pubblicato 24 rece alcune mediocri alcune buone. Tra quelle buone figura quella di Asleep in the Back. Non indispensabile ma comunque utile al debasio

22: mizi: "nato nella capitale, dopo aver sbagliato un matrimonio, fece la scelta di cambiare città per milano (aggiornamento di maggio 2005: si è rotto le balle anche di Milano e ora è a Perugia cercando di fare qualcosa...), fece un'altra cazzata? forse sì... vabbè per ora mangia lavorando con i computer, era da un po' che non seguiva le novità musicali, ma sti' nani di de-baser l'hanno acchiappato...". Con 0,21 di rango possiede dalla sua 2 rece e 2 ascolti tra cui una ottima di Radio Buddha. Le sue ultime attività risalgono al 2016, quindi c'è la remota possibilità che anche mizi possa tornare

23 e 24. popplagid e nepher71: altri 2 utenti che con il loro account non c'hanno fatto una ceppa. Che bello

FINE PARTE 1