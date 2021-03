Eccomi qua, rilassato al punto giusto, tutto è buio intorno a me. L'oscurità regna sovrana.. un microcosmo di universo concentrato in pochi metri quadrati è tutto ciò che occorre. Questa stanza, la genesi particellare delle ipotetiche stringhe sub atomiche; che vivono all'interno di essa, vibra, uniforma.. (Mavaffan..).

Ed io sono al settimo cielo: il principio attivo della "pasticchina" compie il suo percorso inesorabile. Accendo il lettore mp3 e rivolgo lo sguardo verso la nebulosa vicina. Sono partecipe dell'esistenza di bilioni di brillanti soli al suo interno, li ho già visti, il nero vuoto si affievolisce un po'. C'è calore e mi avvicino!

Così ascolto le note di un conforme Sarod: il suono, sospeso nell'atmosfera terrestre asiatica riecheggia smorzato, prima dell'avvento, liturgico, della granitica chitarra che accompagna la batteria primaria. Il raffinato vibrato delle corde accarezza i miei timpani. Non avrei mai immaginato un sound così solenne, no! Ne ho presa troppa.

India, visione soprannaturale, mi sorprende da lassù in sospenzione nell'aria. Io ti percepisco divinità Shiva, canti con voce femminile fuorviante; ma quel canto lo conosco: lo hai portato via alla dolce fanciulla, Mahalakshmi Iyer. Per quale motivo non odo nessun fragore in prossimità delle cascate Idrãvanati River. Perchè la natura davanti a me tutta tace?

– Shiva non guardare! Non colpevolizzarmi! Cos'è questo arcano artificio magico? È celestiale armonia dei violini che mi rincuora! Dio,stai dando spettacolo..! Senza pretese provo ad adularlo, tutto inutile. –

Il raggio mi colpisce indolore sul terzo occhio, figura stilizzata disegnata, rappresentante un primitivo uomo che grida pace. "Endangered Species", sì, ‘raccogli la verità dietro i messaggi’, suggerisce il raggio divino. – Lo credo bene, che tu sia dannato Shiva, insegnami, come agire? Cosa fare? La nostra casa universale si sgretola, sta morendo. –

Deep Forest, profonda foresta, ed è il sogno coronato dal duo francese Eric Mouquet, Michel Sanchez, pionieri di musica "sintetica" multietnica che invade il mio spazio e solletica la corteccia celebrale. Niente male, ma sono geneticamente predisposto. Qui l'inizio si fa scuro.. una gitana canta in una lingua a me sconosciuta, ovvio, il volume e l'intensità salgono.

Flussi di elettricità che attraversano reti di cirquiti integrati; echi lontani sembrano naturali, ma niente di "analogico" in questo tessuto sonoro. Avverto lo sconcerto del maestro mentore Paul Horn: questo non è il modo giusto! – Oh saccente è solo un riflesso incondizionato, la grande opera deve ancora maturare in futuro. –

– Meticolosa, femminile, multistrumentale, World Music, spirituale. I francesi erano compiaciuti all'epoca, consapevoli di non aver mai raggiunto vette così elevate con il Rock. –

Euzu billahi mine's- sejtani'r- radzim. Il sentito mi sussurra un razzismo non convenzionale. David Fall ci sa fare, ed è tutto quanto per la mia personale opinione. Vera sfortuna questa, quella curiosità tentatrice che fa vedere stupidi programmi, stupide creature prezzolate.. destino infausto.

La piacevole conoscenza che feci con il duo francese risale a molto tempo fa. Un mio amico era tornato da una notte di sballo passata alla Discoacropoli d'Italia. Ci incontrammo il giorno dopo e mi fece vedere la locandina di un film, Strange Days (molto bello per giunta), la colonna sonora dei titoli di coda è stata composta da Peter Gabriel & Deep Forest, ("While the Eart Sleeps"). Una canzone che ascolto volentieri tutt'oggi, ma lungi da me l'idea di approfondire più conoscenza sulla musica etnica in generale, pensavo all'epoca: ci sono troppe "spezie", è un genere troppo contemplativo, lento, monotono, riflessivo. Music.Detected_ , forse l'album più maturo e complesso dei Deep Forest, è stato concepito dagli stessi in maniera Vintage riscoprendo la vera New Age americana, caratterizzata da una strumentazione ricca, multietnica. Eric e Michel nel loro progetto hanno coinvolto molti musicisti di genere, miscelando sapientemente il tutto con sint e l'elettronica originale del loro peculiare stile, hanno dato vita ad un disco risoluto e concreto. Molto bello..

Trangugio i pochi Millilitri bastanti di questa boccetta scaluorcia di ayahuasca concentrata; perchè la lucidità mi sorprende all'istante.

Salve, sono la macchina Computer, sono cantati di lingua araba quelli che sento adesso? Mah, non mi pongo il problema, l'unico, al momento,è quello di vedere la tua brutta faccia dinanzi allo schermo. Suoni "ermetici" space, ritmo dance.. – Perchè non ho un minimo di libero arbitrio? Non mi ascolti mai! Digiti i tasti in modo confulso e devo seguire sempre le tue dritte. Schiavo di un maledetto involucro plasticoso, Sconnettimi. –

"Yuki Song": le dolci note dello Shakuhachi suonate dal virtuoso flautista giapponese Kifu Mitsuhashi, giungono con intensa progressione. Poi un desiderio carnale inrefrenabile di fare l'amore, piangendo in perfetta sincronia con la tua voce, Beverly Jo Scott, ogni cosa si infrange nel cuore. Un bel libro non si giudica mai dalla splendida copertina; ma con una voce così chissà che gran pezzo di bella ragazza!

Cori di giovani ragazze infantili, mescolandosi con frasi elusive, ‘lanciare scintille al mio angelo congelato. Raccogliere le parole per convincere il fuoco ad accendersi..’ Una canzone di una bellezza abbagliante cosa ne pensi Shiva?

Luce nei tuoi occhi, "Beauty in your Eyes" la sento, la vedo investirmi come un treno in un tappeto di percussioni hard, chitarre incalzanti, Sarod sintetici con contorni digitali. ‘Teardrops in your eyes, are you strong, are you weak. Mal sahibi mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi’? Bellezza nei tuoi occhi..

*1_India 4'01 [Eric Mouquet/Michel Sanchez]

Vocals: Mahalakshmi Iyer. Drums: David Fall. Guitar: Phillipe Paradis. Violin: Cecile Sanchez. Keyboards: E.Mouquet,M.Sanchez.

*2_Endangered Species 6'18 [E.Mouqut/M.Sanchez/Beverly Jo Scott]

Additional vocals: Stefkca Iordanova. Drums: D.Fall. Vocoder: Beverly Jo Scott, E.Mouquet. Keyboards: E.Mouquet,M.Sanchez.

*3_Soul Elevator 4'11 [E.Mouquet/M.Sanchez]

Vocals: Samplings esed from "Believer's Love" album. Drums: D.Fall. Keyeboards: E.Mouquet,M.Sanchez.

*4_Computer Machine 5'10 [E.Mouquet/M.Sanchez]

Drums: D.Fall. Keyeboards: E.Mouquet,M.Sanchez. Samples: Quand vous viendrez - L'alcool de riz - Miao et Dongs du Guizhou, Arn 64363 - witch courtesy of ARION Records, Paris.

*5_Yuki Song 5'22 [Featuring Beverly Jo Scott/E.Mouquet/M.Sanchez]

Vocals:B.Jo Scott. Drum:D.Fall. Shakuhachi: Kifu Mitsuhashi. Keyboards: E.Mouquet,M.Sanchez.

*6_Beauty in your Eyes 4'22 [E.Mouquet/M.Sanchez/B.Jo Scott]

Vocals: Samplings used from "Beliver's Love" album. Drums: D.Fall. Guitar: Phillipe Paradis. Vocoder: E.Mouquet. Keyeboards: E.Mouquet, M.Sanchez.

To be continued..