(sigla di sottofondo)

Jenny Sfotti “Buonasera a tutto il pubblico qui in studio e soprattutto quello a casa. Sono Jenny Sfotti e siete a…. Chi vuol essere Bilionario…!!!”

(applausi)

Facciamo entrare il nostro concorrente, Maurizio Testalunga professione collaudatore di supposte che oggi si sta avvicinando all’obiettivo, un bilione!!!

(applausi)

Testalunga “Ciao Jenny, volevo salutare i miei amici, Aldo il panettiere, Franco il gommista, Giulio il lattaio, Mario il postino, l’altro Mario il salumiere….”

(fischi del pubblico)

Jenny Sfotti “Basta, basta, la trasmissione deve andare avanti. Mancano 3 domande per arrivare al bilione. Hai ancora tutti gli aiuti. Telefonata a casa, aiuto del pubblico e 50/50. Chi c’è a casa?

Testalunga “Mio nonno”

Jenny Sfotti “Tuo nonno? Ma sarà un vecchio che non capisce un cazzo….”

Testalunga “Jenny che fai sfotti? Occhio che mio nonno ti rompe il culo, è cintura nera di Jujitsu”

Jenny Sfotti “Ma andiamo avanti alla faccia di tuo nonno, sto vecchio maledetto. Ecco la prima domanda. Quale è stato il primo cantante dei Deep Purple? Leggiamo insieme le risposte. Ian Gillan, Rod Stewart, Rod Evans, Bertín Osborne.”

Testalunga “Non lo so e manco mio nonno. Però Bertín Osborne mi dice qualcosa. Nei cassetti della memoria c’è impresso il suo viso, mentre calca il palcoscenico dell’Ariston con la canzone Eterna Malattia classificatasi al 14° posto con 2435 voti anche se quella sera aveva un brufolo sul testicolo destro che gli impediva di camminare bene. Però chiederei l’aiuto del pubblico”

Jenny Sfotti “Inquadriamo il pubblico, guardate come sono distanziati e tutti, dico tutti, con la mascherina. Avanti, diamo una mano al nostro concorrente. Siete pronti? 3, 2, 1…. Ecco il risultato. Incredibile!!! Non era mai successo prima. Tutti al 25%. Avevo intuito fosse una domanda difficile, caro il mio Testalunga, la decisione è ardua”

Testalunga “Forse rimango fermo nella mia prima ipotesi. Bertin Osborne”

Jenny Sfotti “Bertín Osborne è la tua risposta definitiva?”

Testalunga “Si”

Jenny Sfotti “L’accendiamo?”

Testalunga “Mi sorge un dubbio però. Forse Ozzy Osbourne era lo zio di Bertín Osborne. E quando Ozzy ha abbandonato i Black Sabbath, sostituito da Ian Gillan, è diventato tifoso accanito dei Celtic, un po’ come Rod Stewart. Quindi sono indeciso. Ho citato tutte e 4 le risposte”

Jenny Sfotti “No. Non hai detto Rod Evans.”

Testalunga “Jenny ti confido che non lo so. Sono disperato, allora la butto lì amminchia. E dico proprio Rod Evans. Grazie per avermelo suggerito”

Jenny Sfotti “Ah. Che sbadato. Rod Evans è la tua risposta definitiva?”

Testalunga “Si”

Jenny Sfotti “L’accendiamo?”

Testalunga “Si”

Jenny Sfotti “Diamo la linea alla regia per la pubblicità e torniamo con la risposta. Rimanete sintonizzati con noi.

(Applausi)

“Eih regista ma questo Testalunga è un raccomandato? No fatemi capire. Chi cazzo è???!!!”

Testalunga “Scusa Jenny, ma io sono qui, perché parli come se non ci fossi?”

Jenny Sfotti “Ladri di gettoni d’oro tornatevene a casa vostra. @@@azzz@@@figl@@@@put@@@

Siamo in diretta? Oh, bentornati. Abbiamo qui il concorrente che ha risposto in modo impulsivo. È Rod Evans il primo cantante dei Deep Purple? Rullo di tamburi…. Si!!!!! Ha indovinato e mancano solo più 2 passi al bilione con ancora i 2 aiuti”

“Sto figlio 'e 'ntrocchia (sussurrando)”

Testalunga “Jenny, ripensandoci non era poi così difficile, bisognava solo pensarci bene, un po’ come ho fatto io”

Jenny Sfotti “Ma adesso arriva il bello. La penultima domanda. Sarà difficilissima. E ci saranno molte probabilità di fallimento. Leggiamola insieme. I Deep Purple vennero inseriti nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo a seguito di un concerto al Rainbow Theater di Londra durante il quale tre spettatori persero conoscenza. Quale fu il valore dei decibel raggiunto? Ecco le risposte: 116, 117, 118, 119.

Testalunga “Posso approfittare dell’aiuto del 50 e 50? Se sì, toglietemi 2 risposte sbagliate”

Jenny Sfotti “Il signor Testalunga ha sicuramente testa, ecco cosa propone la regia. Benissimo, le due risposte rimaste sono 117 e 118.

Testalunga “Cerchiamo di ragionare. Cosa mi dicono questi numeri? Beh il 118 è il numero del Pronto Soccorso, mentre il 117 è il numero della guardia di finanza. Lasciami pensare, lasciami pensare…. Beh io sono obbligato a rispondere perché il bilione è lì, ad un passo. Amminchia ti dico 117.”

Jenny Sfotti “Mumble mumble…. Signor Testalunga lei è proprio rotto in c…. nel senso che per il rotto della cuffia la sua risposta…è giusta!!! Incredibile. Rimanete con noi cari telespettatori. Qui se ne vedono delle belle”

Testalunga “Non era così difficile. Vediamo adesso cosa salta fuori”

Jenny Sfotti “Ultimissima domanda. Ecco lì l’obiettivo. Ma sto nonno, lo chiamiamo o no?”

Testalunga “Jenny se la domanda è veramente difficile, lo disturbo. Adesso è il momento del sonnellino perché credo abbia mangiato un tegame di melanzane chine per cena.”

Jenny Sfotti “Eccola qui la domanda. Nel concerto dell’11 dicembre del 1974 alla Milwaukee arena, quale cover veniva suonata tra i pezzi Lay Down, Stay Down e Highway Star? Georgia on My Mind, Going Down, Not Fade Away o Hey Joe?”

Testalunga “Jenny, chiamo il nonno?”

Jenny Sfotti “Ahahahah e secondo te il nonno conosce la risposta?”

Testalunga “E proviamoci”

Jenny Sfotti “Regia avete il numero del nonno? Chiamatelo dai che ci facciamo grasse risate. Pronto? Nonno di Testalunga? Nonno? Ci sente?”

Nonno “O. Aiù…. i….. so”

Jenny Sfotti “Nonno ci sente bene?”

Nonno “U. Te…. Ai… muì”

Jenny rivolto al pubblico “manco l’italiano conosce il nonno. Ottimo. Signor Testalunga proceda con la domanda al nonno, attento al tempo che scade velocemente.”

Testalunga “Nonno, 11 dicembre del 1974 a Milwaukee, concerto dei Deep Purple, cosa cantano prima di Highway Star?”

Nonno “O… Agg…. capì”

Testalunga “Nonno non ho capito un cazzo”

Nonno “O… An”

(suono del gong e cade la linea telefonica)

Jenny Sfotti “Fantastico. Il nonno non è riuscito a parlare, sarà la dentiera molle. E poi è caduta la linea. Giù. Down, Down.”

Testalunga “Jenny, io spero tu mi abbia suggerito giusto. E allora dico Going down. Pezzo scritto da Don Nix per i Moloch nel loro album omonimo datato 1969. Adoro la versione di Freddie King. E soprattutto quella dei Deep Purple”

Jenny si appoggia la mano destra verso il cuore. Ha un sussulto. Cade a terra. E riesce semplicemente a dire “Sto cadendo giù”. Sulle note di “Going down” la trasmissione si interrompe.

Basta ragazzi. Sono arrivato alla cassa del Bennet e devo pagare la spesa.