Tutti conoscono i Deftones, tutti amano i Deftones, tutti comprano i loro album. Sì, perché i Deftones sono una di quelle grandi band che sanno accontentare un po'tutti: i riff di Carpenter ti sciolgono la faccia, ma poi arriva una soave ventata di shoegaze o post rock che ti manda in brodo di giuggole; le urla disperate di Chino ti strappano il cuore, ma poi il nostro cinese sa mettersi a cantare con una melodia nettarina; e qualunque bordata Metal è stemperata, perché non si perde un'emozione. Bene, venti giorni fa i Deftones hanno pubblicato un nuovo album, private music. E c'è una cosa che vorrei dire.

Potrei parlare delle specifiche tecniche, ma cosa dovrei dire? È un album dei Deftones, ed è il decimo. Sei una delle quattro persone sulla Terra che non conoscono i Deftones? Rimedia subito correndo ad ascoltare Around the Fur e White Pony, poi passa al resto e sarai a posto. Potrei dire che l'album ti fa capire che sei a casa fin dalla prima nota, che locked club si fonda su una tensione magistrale, che ecdysis e ancor di più cut hands riescono a ricordare i bei tempi andati, che souvenir è una canzone favolosa con un'anodina coda post rock; l'unica cosa che mi sembra veramente nuova, però, è che in departing the body il nostro Chino prova anche a imitare il compianto Peter Steele. Ma c'è un'altra cosa che vorrei dire.

Cioè che i Deftones, il cui esordio risale a trent'anni fa, fondati quando i membri erano liceali e sono ora cinquantenni, pur non cambiando nulla firmano quello che al momento a parere di chi scrive è l'album Metal dell'anno, nonché uno dei migliori in assoluto. Non c'è chissà quale competizione magari, però... però sai che quando vedi un animale bianco in copertina, ti puoi fidare.

Quattro pallozze e non cinque, perché manca quel guizzo. E poi già li amano tutti.