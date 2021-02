ze beo quanda i me ani mejo vien gazadi da łe sigle dei carton animadi,

cusì tra un daita e un demeta, poł pasar anca nana supagerl ed ak e gin.



No me spavendo fasiłe, e go eł cor sparà in alt.

te poł cridà ma mi reste qua, ben piantà.

spremuo come un calset, negà come na ruja.



Ganase che sciopa, Clinto pae vene, relacs e rumor de łamiere.

zoveni che i scartavetra łe bałote, note descorde, piaser.



drito, drito su pał magmatoso poltrir de ogni dì, sempioldo. matuso. macaco.