Una dozzina di Cinquecento parcheggiate sulla via principale del lungomare. Si parcheggia in maniera rapida, niente parchimetri e diavolerie elettroniche. Scendi e in due passi sei in spiaggia o sugli scogli se gradisci. Non c’è tanto traffico per strada, il tuo stato mentale non è alterato. La macchia mediterranea copre generosamente il litorale, facendo dono dell’ombra per chi preferisce. Pini, ulivi, palme nane. Verde e poi azzurro di varie tonalità dominano la scena.

Battezzi il tuo angolino, stando attento a stare a debita distanza dalla numerosa famigliola sulla sinistra e da un gruppetto di giovani a destra. Stendi il tuo telo blu e bianco a righe. Spalmi la crema, ti stendi e ti prendi tutto il tempo di cui hai bisogno. Osservi l’orizzonte e non solo. Poi decidi di fare un bagno rinfrescante, una leggera brezza ti porta sollievo dall’afa. Dopo decidi di fare una passeggiata verso l’imponente scogliera bianca. La sabbia in fondo vista l’ora non brucia più i piedi. I pensieri che quando eri a casa ti assalivano la mente, sembrano diventare via via sempre più impalpabili fino a sfumare del tutto.

Vedi le persone parlarsi guardandosi negli occhi e gesticolare. Nessuno ha strani aggeggi con le antenne in mano. Non ci sono foto di gruppo con sorrisi forzati. I veri protagonisti sono tamburelli, bocce e palloni da quattrocento lire pronti a bucarsi alla prima spina. Quello che è successo in quella spiaggia rimarrà lì, i suoni marini, le parole. In un ritornello infinito, fastidiosamente bello.

Il sole ha iniziato la sua fase di discesa, che lo porterà a sparire in bocca a quella distesa azzurra che sembra infinita. Tornerà come sempre a trovarti domani...prima della morte.

Se pensi che chillwave non sia una razza canina inglese di piccola taglia, nomi quali Tycho e Four Tet ti suonano già noti e pensi che l’Estate debba avere la sua colonna sonora rosa che emani profumi di shampoo all’argan o al cocco allora devi avvicinare qui e ascoltare “Waves”. Poi potrai togliere l'ombrellone ed andare a fare la doccia per togliere via la salsedine residua.