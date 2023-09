Dopo il successo ottenuto nell' estate del 2012 con la cover di Belinda Carlisle della canzone “Heaven is a place on earth”, ritorna il deejay e produttore Dj Fonzie Ciaco con un nuovo singolo, questa volta tutto inedito: la potentissima “Shine For Love, song caratterizzata da una melodia molto accattivante e dal classico stile che contraddistingue le produzioni di Dj Fonzie Ciaco. In poche parole un mix esplosivo di energia da maneggiare con moltissima cura. Il sound di “Shine For Love” è “Easy Dance & Radio Frendly” al punto giusto! La melodia, gli arrangiamenti ed il riff, rispecchiano l’ inconfondibile stile di Dj Fonzie ed il suo credo: far divertire sempre il suo pubblico! Arricchito dai Remix di Felipe C e Gianni Donzelli (from Berlino), Shine For Love è un progetto adatto sia alle radio e, nelle versioni remix, ai Club Dance piu’ esclusivi! Squadra vincente non si cambia! Ed è per questo che anche stavolta, Dj Fonzie Ciaco si riaffida nuovamente all’ interpretazione vocale della fantastica Diana J, voce anche in passato dei dischi di Gigi D’Agostino e Dj Herbie (Enrico Acerbi). La song è stata in rotazione musicale sui principali Networks Italiani ed Internazionali. E’ in vendita il Cd singolo in stampa per i migliori negozi di dischi. Napoletani? Popolo di santi, cantanti e… DJ! Un accostamento piuttosto insolito e azzardato che di sicuro, però, non sbalordirà gli habituée delle one night Napoletane, che ben conoscono le “miracolose” miscele musicali griffate da uno dei principali selector partenopei: stiamo parlando di uno dei dj che ormai da tempo ha conquistato le piste dei maggiori danceflor di Napoli: Dj Fonzie Ciaco. E’ lui uno dei protagonisti della notte di Napoli. Fonzie (come lui ama esser chiamato per il suo ciuffo…) ogni sabato ci propone nel suo dj set le migliori hits del momento, tutte da ascoltare e ballare, in veste di Dj Resident dei migliori locali della Campania. Le serate del Dj Fonzie Ciaco sono ricche di ospiti e vip nazionali ed internazionali,vocalist, dj e star del momento. Dj Fonzie Ciaco in scaletta, ogni sabato ci propone brani deep, soulfull, house, funk, progressive, trance ed elettro- house fino ai riempipista e al revival anni 70-80-90′ . A detta di molti addetti ai lavori, Dj Fonzie Ciaco col suo mix pulito, elegante e senza troppi effetti, rappresenta ormai un appuntamento assolutamente da non perdere per chi intende scatenarsi in pista fino all’alba nelle location più originali made in Partenope. Dj Fonzie Ciaco nasce artisticamente nella prima meta’ degli anni 90, il suo stile innovativo si interseca con quel pizzico di retro’ house, a cospetto dei suoni che influenzano i suoi gusti, facili melodie struggenti, con grandi voci “cult”, che ne caratterizzano il vettore vocale. Nel corso degli anni inizia a consolidare il suo carattere pop, passando dall’ eurobeat 90′s, alla progressive fino a quella europop music che diventera’ sua amica di viaggio per molti anni e in molte mete discotecare. Riconoscibile è Fonzie da quel groove incalzante, sempre nuovo, ma sempre piu’ in pista, ma soprattutto nella testa di quei nottambuli che lo seguono continuamente. Oggi con l’evolversi dei tempi continua a professare sonorita’ innovative, suonando una electro-house dalle influenze progressive, ma non molto acide ed estreme, fino ai riempipista più apprezzati dai giovani, gradevoli a tal punto da avere numerosi consensi anche nei suoi format in internet e in rete.