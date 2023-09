Nell’ estate 2014 il Deejay napoletano Alfonso Ciavoli Cortelli, in arte Dj Fonzie Ciaco, ritorna a far battere le casse della vostra radio FM con l’ esplosiva “Wuthering Heights”, song tratta dalla colonna sonora del famoso film “Cime Tempestose” (1992), brano scritto da Kate Bush e primo singolo della cantante britannica, contenuto nell'album di debutto del 1978 The Kick Inside. La canzone raggiunse il primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo, Italia compresa. Questa cover del 2014 e' un mix concentrato frizzante in chiave EDM , condito da un cantato interpretato in maniera fedele dalla magica voce della famosa cantante italiana Annalisa Madonna. Siamo pronti per l’ estate, tempo di mare, sole e di nuovi amori, e li viviamo e riscopriamo con “Wuthering Heights”, la colonna sonora della nostra estate! Straordinariamente il risultato è abbastanza convincente. Un lavoro decisamente giusto, ma non è questo l'importante. L'importante è che con questo disco Dj Fonzie Ciaco c'è l'abbia fatta!! è riuscito a scalare le classifiche fino in cima ed è riuscito ad imporre uno stile a tutto lo Star Sytem della musica dance Italiana. Uno stile in cui, chiunque voglia raggiungere il successo dovrà rendere conto per i prossimi anni. In questo 2014 il Dj Fonzie Ciaco, dopo essere uscito con alcune produzioni con un nuovo alias name “Cyako Traxx” , decide di fondare una sua etichetta discografica, intitolandola proprio Cyako Traxx Records, uscendo sui maggiori canali di distribuzione digitale. A seguito del successo dei suoi brani aprirà accanto alla principale Cyako Traxx Rec, delle nuove Sub-Labels su tutti i principali Digital Stores tra cui Beatport: la Knives Records nel gennaio 2014, la Skull Records nel febbraio 2014 e la Workland Records nel maggio 2014. Qui collabora con Dj Memory, un dj e producer milanese proveniente dalla scena Hip-Hop Ambrosiana. Esce poi su altre etichette digitali tra le quali la Urbanlife, Prisma Rec, Double Inc, Daviddance Gold, UMA , con numerosi Alias Name tra i quali: Fonzie Ciaco, Dj Ciaco, Alonso Chavez, FON21, KnivesTeam, Dj Fonzies Choco. Qui traccia, con le numerose produzioni, un continuo sviluppo musicale, osservando una massima ricerca musicale e spaziando su tutti i generi: dalla potente Teckno tedesca alla Deep-House, dalla Minimal all’ Indie Dance, dal Reggae all Hip-Hop. Al momento, piu’ di 2000 sono i lavori pubblicati a suo nome su Beatport! Nell’ aprile 2014 collabora, come compositore al progetto House Family in Uscita su Smilax Publishing, anche con una sua versione Remix del pezzo “Welcome to my World” interpretato sempre da Lady I’M. I suoi brani sono stati pubblicati e stampati su diverse compilation digitali e in Cd. Nel 2014 sono pronti in uscita diversi singoli , tra cui spicca Komo Kieras su Urbanlife Records, una potente song in stile Latin-House e già selezionata dalla etichetta spagnola Planeta Mix per la nuova compilation estiva Merida Vol.3.