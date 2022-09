Entrai in possesso di questo cd con un colpevole ritardo, forse nel 2000 addirittura o giù di lì, nonostante fosse stato pubblicato nel 1997. Il digipack raffigura un Elric di Melnibonè (M. Moorcock) stravolto dalla potenza della nera spada Stormbringer, mentre sullo sfondo rosso appaiono spiriti, draghi e varie figure maligne.

Tale presentazione pare adeguata al contenuto dell'album che, una volta inserito, ci offre un sound piuttosto grezzo e anni '80, che dalla intro marziale sfocia poi nella potente "In The Mass Of Chaos" in cui i riff incalzanti e le ritmiche cadenzate sorreggono la voce potentissima di Morby, uno dei migliori cantanti metal italiani ma non solo. Il toscano sfodera una potenza davvero ragguardevole e raggiunge acuti lancinanti. Il brano mostra anche alcuni passaggi vagamente maideniani, con un basso galoppante ed un muro di riff efficaci. "The Chronicles Of The Black Sword" appare sullo scenario con una bella melodia epica e coinvolgente ed un coro grezzo che inneggia alla spada nera, personalmente uno dei miei pezzi preferiti, col suo alternarsi di atmosfere quiete e di cavalcate metalliche.

Un altro brano ficcante è "Army Of The Dead", veloce e guidato dal solito Morby, vero mattatore del disco. La chiusura è affidata a "The Eternal Champion", canzone epica e trionfale, potente e sentita, capace anche di momenti acustici.

Gli altri brani non aggiungono nulla al quadro del prodotto, che senza timore di smentite si può annoverare tra i migliori debutti dell'heavy metal italiano di sempre. Da fan dei Domine non posso esimermi dal sottolineare come, pur con una produzione relativamente povera ed un suono complessivamente non molto brillante, "Champion Eternal" si posizioni su livelli piuttosto alti. Certamente chi cerca qualcosa di magniloquente in stile Rhapsody non troverà qui nulla di simile, ma questo cd è pane per i denti di tutti gli amanti del power / epic, Non me ne volgiano gli amanti di band più conosciute, ma i Domine non hanno raccolto quello che avrebbero meritato. Cercatevi i video dei loro concerti su internet e poi mi direte.