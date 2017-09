Altra band che conosciamo in quattro gatti; ed infatti nemmeno una mezza parola sul sito riguardo i Down By Law.

Eppure il leader Dave Smalley è uno di quei personaggi cardine di tutta la scena Hardcore melodica americana iniziata neglia anni ottanta.

Ha suonato anche nei Dag Nasty; e non serve dire altro sull'importanza di questa seminale band.

Singolo di tre brani "Yellow Rat Bastard" che ho acquistato nel Maggio del 1993 quando vidi la band in concerto in quel minuscolo tempio sonoro che è stato, ma che è ancora, il Bloom di Mezzago.

Distribuito dall'etichetta romana "Helter Skelter Records" e venduto a pochissime migliaia di Lire (!!!)...

Si erge la title track come miglior canzone del lotto: una vera e propria fiondata Punk - Hardcore che sembra scritta nel 1981 da tanto dinamica ed offensiva. Suonata con tanta di quella energia che va ad unirsi ad una tecnica strumentale da paura che nemmeno mi aspettavo dai "tranquilli" e melodici Down By Law. Brano che contiene, a metà circa del suo incessante incedere, un fraseggio di chitarra dalle tinte Noise da rammentare addirittura i maestri del rumore Helmet.

Non sono da meno i restanti due pezzi, suonati con un ardore molto più controllato; Dave e compagni ci vogliono ricordare che sono una leggenda dell'Hardcore melodico epitaffiano e temono ben pochi confronti in merito. Lo dimostrano a modo loro con l'opener "Punky Brewster" e con "Revolver" cover di un'altra band da antologia: i Mission Of Burma.

Adesso va meglio; non sono più nei guai (con la legge)...Punkrockacademyfightsong...

Ad Maiora.