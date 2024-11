Con Terence Hill (Trinità, alias "La mano destra del Diavolo"), Bud Spencer (Bambino, sceriffo per caso nonché fratello di Trinità, alias "La mano sinistra del Diavolo), Steffen Zacharias (Jonathan, aiutante dello "sceriffo" Bambino), Dan Sturkie (Tobia, capo di una fin troppo pacifica comunità di Mormoni), Gisela Hahn ed Elena Pedemonte (rispettivamente Sarah e Giuditta, due ragazze mormoni giovani e belle che si innamorano di Trinità), Farley Granger (Maggiore Harriman o semplicemente Maggiore, ricco e spietato nonchè nemico giurato dei Mormoni).

Pistolero: Alla prima occasione lo sistemerò per sempre, quel figlio di una vecchia baga...

Amico: Non provarci, è più veloce di un serpente!

Trinità: Il tuo stupido amico ha ragione... non ci provare...

Trinità: Ah, comunque i fagioli erano uno schifo! (dopo averne divorato una padellata)

Messicano ferito: “La mia esposa stava al fiume señor... a lavare... un gringo l'aggredì... e la voleva... io ho corso in suo aiuto... avevo il coltello... quello mi guarda con gli occhi spalancati... e muore... nel cadere avrà battuto la testa... io gli ho dato solo qualche coltellata!”...“Voi Gringos siete dei bastardi... volete le nostre donne e se uno vi dà una coltellata vi offendete!”

Pistolero: Ehi tu, elegantone!

Trinità: Dici a me?

Pistolero: Sì dico a te pezzente… butta il cinturone!

Messicano ferito: Ha detto a lei señor!

Jonathan: Anche lui (Bambino) puzzava come te quando arrivò qui. Ci vollero tre pezzi di sapone prima di vedere il colore della pelle, quindi giovanotto, se vuoi che ti stringa la mano devi farti un bagno: non vorrei prendermi il tetano!"



Jonathan (dopo che Trinità si è fatto il bagno in una tinozza): Era dallo straripamento del Pecos che non vedevo tanto sudiciume!

Bambino: E nostra madre?

Trinità: Al solito, ha qualche acciacco!

Bambino (cercando di levare la pallottola dal braccio del messicano): ...dove diavolo sta?

Trinità: A New Orleans, dirige un bordello...

Bambino: Parlavo della pallottola!

Bambino: Primo: se io sto dormendo e mi svegliano all'improvviso, mi viene da piangere. Secondo: quando mi viene da piangere io mi arrabbio. Terzo: quando m'arrabbio, mi alzo, scendo, e divento intrattabile.

Pistolero: Ma allora scusa, non piangere!

Bambino: Un magazzino devastato, due teste spaccate come zucche al sole, un ferito e un uomo castrato: il tutto in due ore, due ore che ti ho lasciato solo! Due ore!

Trinità: Beh... non mi avevi chiesto di darti una mano?

Trinità: Beh, quando hanno detto che io sono figlio di una vecchia bagascia....

Bambino: Ma è vero!

Trinità: Si, ma non è vecchia....

Bambino: Mettetela come volete Maggiore, questo è l'ultimo avviso per voi e i vostri rubagalline.

Scagnozzo del Maggiore: Che avete detto?

Bambino (dopo aver caricato il fucile): Rubagalline.

Scagnozzo del Maggiore: Ah...

Trinità: Ah, senti, per sistemare il maggiore ho pensato...

Bambino: Tu non devi pensare, sono io quello che pensa!

Trinità: E' proprio quello che stavo pensando!

Bambino: Ti lavi, dormi, e domani parti.

Trinità: Ne parliamo dopo...

Bambino: No! Ne abbiamo già parlato!

Maggiore: Qui c'è un fante di troppo.

Trinità: No, qui c'è un maggiore di troppo...

Bambino (a Trinità): Sei peggio della febbre gialla in una colonia di lebbrosi.

Trinità: Ciao Bambino, spero di rivederti presto.

Bambino: Io no!

Tobia: Salve fratelli

Bambino: Salve…

(e poi rivolgendosi a Trinità) gliel'hai detto tu che siamo fratelli?

Trinità: Io? E chi lo conosce?

Tobia: È il Signore che vi manda!

Bambino: No, passavamo qui per caso…

Giuditta: Dal mio ventre avrai calore che ti scalderà il sangue...

Sarah: Dal mio seno suggerà il nettare che placherà la tua sete...

Tobia: Così ha detto Ezechiele.

Trinità: Eh, e ha detto bene!

Trinità: sembravano due cerbiatte impaurite...

Bambino: ...Due cerbiatte impaurite! Magari saranno state due bagasce in cerca di clienti!

Trinità: Se mi aiuti a far fuori il maggiore io mi sposo...

Bambino: Giuralo su nostra madre!

Trinità: Che possa bruciare nel bordello con tutte le sue ragazze se dico il falso!

Tobia: Fratello, visto che cosa può fare la fede?

Bambino: Può fare miracoli specialmente se la metti nella canna di un fucile!

Tobia: Grazie Signore...

Bambino: Ahh, lascia perdere.

Tobia: ...Stavo rendendo grazie al Signore, sceriffo.

Bambino: Ah beh...

Tobia: Non lo temiamo, il Signore è dalla nostra parte.

Trinità: Sì, ma anche lui va in giro disarmato e non potrà esserci di grande aiuto... Senti, io credo che il Signore non se l'avrà a male se vi difendete...

Tobia: Ma noi non possiamo uccidere i nostri simili!

Trinità: Ma quelli non sono vostri simili, sono dei bastardi, non potete continuare a porgere l'altra guancia per tutta la vita...

Tobia: Accettiamo quello che il Signore ci manda!

Trinità: Beh, se ci mandasse due o tre pistoleri in gamba, potremmo farli fuori tutti... Ah, un po' alla volta s'intende!

Emiliano (una spia): Emiliano non parla….

(gli viene infilata la pistola su per il naso da Bambino)

Emiliano dice tutto (Bambino pulisce la pistola sporca dei moccioli di Emiliano sul vestito dello stesso)

Bambino: Senti Emiliano, ce lo faresti un favore in cambio della tua schifosa pellaccia?

Emiliano (una spia): Claro que sì, hombre.

Bambino: Bravo, Emiliano!

Tobia: Benvenuto fratello. Qual buon vento?

Trinità: Beh veramente non è stato il vento, passavo di qui e ho pensato di venire a salutarvi prima di partire.

Jonathan: Non potevo lasciarlo in paese, ha il vizio di dire la verità... è un tipico alcolizzato.

Bambino: Io non ce l'ho con te, ce l'ho con nostra madre, non capisco perché non ti abbia affogato quando eri in fasce e ti faceva il bagno, ma forse non te l'ha mai fatto il bagno: per questo sei uno sporco figlio di una vecchia...

Tobia: Non ve la prendete sceriffo, così era scritto!

Bambino: Un momento: vai al diavolo tu, i tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi antenati, le tue vacche, il tuo destino e tutto il resto.

Non c'è altro da aggiungere per descrivere questo memorabile ed ormai intramontabile spaghetti western; anche se, visto l'andazzo, sarebbe più corretto definirlo fagioli western...

Sì, si potrebbe aggiungere che questo film del 1970 è il primo del duo Hill-Spencer in cui le scazzottate sostituiscono le pistolettate e diventano definitivamente il loro marchio di fabbrica, dopo la precedente trilogia western "tradizionale" (più o meno) "Dio perdona, io no!" (1967), "I quattro dell'Ave Maria" (1968) e "La collina degli stivali" (1969); oppure che E.B. Clucher è solo lo pseudonimo del regista Enzo Barboni; o ancora, che la colonna sonora, composta da Franco Micalizzi per il commento musicale e dal cantautore britannico Lally Stott per il testo di "Trinity", ha contribuito in maniera non secondaria al (grandissimo) successo del film e che il celeberrimo fischio è stato eseguito dallo stesso fischiatore dei film di Sergio Leone (e si sente!), ossia il Maestro Alessandro Alessandroni, e via discorrendo. Ma sono cose che sanno tutti e dunque non mi sembra il caso di elencarle, magari tediandovi...

Buona visione! (P.S.: naturalmente questo invito è rivolto ai temerari che non lo avessero ancora visto).