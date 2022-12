Un grandissimo dubbio amletico mi tormenta da sempre: chi sono i cantanti citati nel brano "Li Immortacci" di Elio e Le Storie Tese, contenuto nel loro album "Eat The Phikis" del 1996, ed in cui spiccano le partecipazioni divertenti e molto divertite di Giorgia ed Edoardo Vianello? Ho deciso di scoprirlo una volta per tutte, cosicché questo pezzo non abbia più segreti per me (e per voi)! Ma bando alle ciance, si parte:

Mia cuggina la todrara che conosce tanta ggente dice

Li cantanti morti nun so'mmorti veramente

So' nascosti a Roma a fa' la bella vita

Sono stati requisiti da 'na dita

Pe'ffa' vennere piu' dischi e faje un po' pubblicità

"La todrara": riferimento al cognome di Giorgia, Todrani; ma, conoscendo gli Eelst, non escluderei a priori altri significati a sfondo sessuale

Ar Tuscolano ce sta er chitara

Conosciuto come er vuducialdaro

Mentre ar testaccio ce trovi er mafrodito (yeeh)

Che nun smette de cantacce

Li campioni semo noi

"Er chitara conosciuto come er vuducialdaro": Jimi Hendrix, detto Vuducialdaro dalla canzone “Voodoo child”; "Er mafrodito che nun smette de cantacce Li campioni semo noi": Freddy Mercury, “Li campioni semo noi” è ovviamente “We are the champions”

A murotorto an vedi er rastamanno

Che ce da' le vibbrazioni rastamanne

Lui Je dice a 'na pischella

De nun piagnere pecche'

Se fumamo er sigaretto con l'amico Selassie'

"Er rastamanno che ce da' le vibbrazioni rastamanne, lui Je dice a 'na pischella de nun piagnere pecche' se fumamo er sigaretto con l'amico selassie'": Bob Marley, autore di “No women no cry”, nonché amico di Selassié

Semo li immortacci, semo li immortacci

Gli altissimi morti

Ma nun è vero, ma nun è vero

Siam tutti risorti

Noi semo gli zombi der monno

Cantaro guidati dar moog der guardiano

Der faro semo li immortacci

"Moog der guardiano der faro": riferito a Federico Monti Arduini (Il Guardiano del Faro appunto), musicista degli anni 70 famoso per l’uso del moog

A Centocelle troneggia er pelvicaro

Che bappaluba e magna tutti li frutti

C'ha na fija che j'attizza er trilleraro

Che se chiama micheletto

Ma er negretto nun vo'ffa'

"Er pelvicaro che bappaluba e magna tutti li frutti, c'ha na fija che j'attizza er trilleraro che se chiama Micheletto ma er negretto nun vo'ffa'": Er Pelvicaro: Elvis Presley, “bappaluba” e “tutti i frutti” derivano ovviamente da “Be bop a lula” e “Tutti frutti”; ‘A figlia der Pelvicaro: Lisa Marie Presley; Er Trilleraro: Michael Jackson, marito di Lisa Marie Presley ed autore di "Thriller" che “il negretto nun vo’ffa’”, in quanto come tutti sanno s’è “pitturato” di bianco

Ma quando viene sera, li immortacci

Dai sette colli scennono in pianura

Co'certi mignottoni da paura

Poi cor magnaccia ıntoneno er refrein

Semo li immortacci, semo li immortacci

Gli altissimi morti

Ma che ce frega ma che ce importa

Siam sempre i piu' forti

Ce piace sfreccia' sur raccordo anularo

Ma a notte inortrata ce invita er canaro a

Facce du'spaghi

Er Canaro: Pietro De Negri, lavoratore in un negozio di tosacani in via della Magliana, condannato per aver rapito, torturato e ammazzato, sotto effetto di cocaina, tal Giancarlo Ricci, un tizio che gli estorceva denaro e che ha ispirato anche un film del 2018

Ma a Primaporta ce sta er lucertolaro

Che co'su'madre vole fare du'zompi

Cor quattrocchi immagginaro

Con er tromba e cor vedraro

L'Impiccato e er fucilense

Se ne vanno la' per la'

A freggene dar piscina a fa' li sassi rotola'

Er lucertolaro: Jim Morrison, cantante dei Doors, detto “King Lizard”, il Re Lucertola; Er quattrocchi immaginaro: John Lennon dei Beatles, autore di "Imagine"; Er tromba: qui ci sono addirittura dubbi tra Armstrong, Miles Davis e Chet Baker, caspita!; Er Vedraro: Luigi Tenco, autore di "Vedrai Vedrai"; "L’Impiccato": Ian Curtis dei Joy Division; "Er fucilense": Kurt Cobain dei Nirvana, che si è fucilato; "Er piscina": Brian Jones dei Rolling Stones (“li sassi rotolà…”)

Semo li immortacci, semo li immortacci

Cantanti feretri

Quanno trapassi quanno trapassi

Vai sotto du'metri

Puoi fare domanna pe'ffare ritonno

Pero' la domanda fa'r giro der monno e tu resti

Feretro feretro feretro feretro feretro mortacci

Feretro feretro mortacci retrofit

Giunge così al termine questo allegro motivetto, che riprende musicalmente il ritmo de "I watussi" di Edoardo Vianello. Alla fine di questa disamina ho un peso in meno sullo stomaco, in quanto il dubbio iniziale si è quasi completamente dipanato. Naturalmente per risolvere un simile mistero ho dovuto attingere ad una fonte autorevolissima: Internet! Nonostante ciò, come avrete purtroppo ben potuto notare, alcuni dubbi permangono: quindi invito qualsiasi debaseriano di buon cuore a colmare queste persistenti e vergonose lacune, in modo che il pezzo in questione non abbia veramente più segreti. Magari dove non può San Internet può San DeBaser, chissà!!!