Ma chi l'avrebbe detto amici,stavolta fra #inuovimostri ne abbiamo infilato uno vero,si,ma di bravura.

Pare infatti che il nostro Enrico Riccardi,alias detto Rico Riccardi,alias detto Alias,non fosse proprio l'ultimo arrivato sulla scena musicale Italiana ma bensì un autore coi fiocchi,

sempre che non vi dicano niente canzoni come Io mi fermo qui ( Dik Dik) ,Piccola e Fragile (Drupi) , Zingara (Iva Zanicchi) , Ma che Bontà (Mina) , contenuta proprio in questo album,

avete capito bene,un intero album!



E allora viene da chiedersi come ci sia finito il nostro simpatico pennellone tra Roberto Blanco e Giovanni Branda,l'inarrivabile Don.

Diciamo che il testo di per se non lasciava adito a dubbi:

"La palma nell'ingresso

la sdraio copre il cesso

si balla nel soggiorno

che festa!

chi mangia le banane

i datteri col pane

in piedi in un soggiorno

ooh che festa!"

Se questo non è un genio poco ci manca

Quindi, con grande orgoglio,ed oltre ad un meritatissimo secondo posto, riportiamo agli onori della cronaca il nostro eroe ingiustamente dimenticato

e se mai vi capitasse di ritrovare questa perla nell'ultimo dei mercatini vi consiglio vivamente di non lasciarvela sfuggire.

Il nostro motto,lo sapete,è rivalutiamo rivalutiamo rivalutiamo,perciò

viva Riccardi

viva DeBaser

Parapapà.

Tracce:



Hawai Hawai

Tandem

Marlene Dietrich

Sospiro D’Amore

Il Pistolino

Napoli

Che Bestia

Giro Di Blues

Ma Che Bontà

La Televisione

Mr.B