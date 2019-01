Dramma della gelosia è un capolavoro e se non lo è, sicuramente è uno dei miei film italiani preferiti in assoluto, forse siamo addirittura su un mio ideale podio con La strada e boh ci devo pensare.

Ma tanto lo capisci fin dall’inizio che è un capolavoro.

La Vitti sui calci in culo che gira gira e gira e Mastroianni, esausto, buttato su un mucchio di cartacce sonnecchia, lei lo vede e scocca la scintilla.

Questa sequenza è sublime. Adelaide la fioraia vede Oreste e gira la giostra e noi con essa, ed è dalle espressioni di Adelaide, ad ogni giro di giostra sempre più eloquenti, che per lei è un colpo di fulmine ed anche per Oreste sarà così.

Ed è solo qua che mi sono accorto che Mastroianni era un grandissimo, eh sì perché in molti altri film celebri da La dolce vita a Il bell’Antonio, da La notte a Le notti bianche, Marcello, non che interpretasse sempre la stessa parte, sarei ingiusto se affermassi ciò, ma bene o male vedevi sempre lui e non un personaggio… perlomeno io la penso così.

Stavolta invece vedi Oreste Nardi, muratore comunista sui 45 anni nell’Italia degli anni 70, gli anni della protesta, delle manifestazioni, degli scioperi, delle cariche.

Oreste coi riccioloni scarmigliati, sciatto, trasandato, leggermente ritardato, con quel tic all’occhio… e fu palma d’oro a Cannes come miglior attore…

Oreste, durante una manifestazione conoscerà un compagno, il pizzaiolo toscano Nello Serafini, un giovane Giancarlo Giannini già bravissimo e Monica Vitti (Adelaide la fioraia) se ne innamorerà e scoppierà il dramma…

Non è il massimo ripetersi ma anche stavolta rilevo come venissero concepiti i film italiani tanti anni fa. Come venissero studiati in ogni dettaglio. Non è solo un grande regista e dei grandi attori. È anche la scrittura del film: dai dialoghi, alle battute, si ride e si piange senza mezze misure, dalle cose che accadono (al di sopra delle parole celebrative del nulla – cit.) dagli snodi narrativi, ai colpi di scena fino allo straziante epilogo, dalla colonna sonora di Trovajoli che connota e si compenetra totalmente col film. Provate a rivedervi la sequenza di Oreste ed Adelaide che giocano e corrono felici in spiaggia.

...Acchiappeme!

VOTO: 9