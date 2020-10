Ledei na recension incomprensibiłe e me incuriosì un beł fia,

Scoltai sta banda e, cascase tuti i santi dal cieł, na steca.



No so san, sensa elmeti ze pericołoso corer pał ierin,

Iesù me varda cofà na sboretoła in tecia, bone pai can.

Districandome fra mobiłi in gomałaca e spusa da bumer,

me incorde de ver ł'acufen o un tap nea recia, stordo.



Drento a me capa, dadrio eł me muso, viaja e parołe

na scianta sora eł siensio, n'altro fia sora eł degheio.

ciare, segure, sensa tenp.