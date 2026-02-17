L’album d'esordio, quello che con ogni probabilità è da considerare come la sua opera più "genuina".

All’epoca pressoché sconosciuto al di fuori della sua amata Vienna, e dunque al riparo dalle pressioni esterne (che caratterizzeranno invece la maggior parte delle uscite discografiche successive) Falco confezionò un 33 giri tanto semplice e lineare nella produzione musicale (curata dal fidato Robert Ponger) quanto abrasivo e ricco di un micidiale humor nero nei testi.

La sua popolarità deflagrò all’istante principalmente nei paesi di lingua tedesca, con la megahit “Der Kommissar” – in realtà il suo secondo singolo in carriera, dopo la fumosa e controversa perla underground “Ganz Wien” – che si catapultò in testa a parecchie classifiche europee.

In Italia l’LP "Einzelhaft" fu però accolto con freddezza da pubblico e critica, a causa probabilmente della delusione per la mancanza di brani dall'impatto immediato (e devastante) come il suddetto singolo, che stazionò per parecchio tempo al primo posto anche della nostra classifica dei 45 giri.

Una reazione, questa, un filo superficiale ma comunque comprensibile, tenuto conto del grosso handicap della lingua: i dischi in lingua inglese rappresentavano la normalità, quelli cantati in tedesco assai meno.

Altri brani meritevoli di menzione presenti nella scaletta dell’album sono la strepitosa ma misconosciuta “Auf der Flucht”, con formidabili potenzialità da Dancefloor sostanzialmente mal/mai sfruttate (se non nel club “di casa” U4, una vera e propria istituzione della nightlife viennese) e la ossequiosa “Helden von Heute”, che si può considerare come una cover non dichiarata della “Heroes” del suo idolo di sempre David Bowie.

Incomprensibile risultò la scelta di pubblicare la ostica “Maschine Brennt” come secondo estratto di Einzelhaft: un azzardo che non pagò, né nella natia Austria né tantomeno a livello internazionale.

Quello delle decisioni artistiche - nonché personali - azzardate sarà un aspetto che ricorrerà parecchie volte nel corso della carriera e della vita di Hans Hoelzel.

Il pensiero di Falco sul suo disco di esordio fu riportato con chiarezza in una delle sue ultime interviste concesse prima della morte, oltre quindici anni dopo.

Dichiarò infatti senza mezzi termini: "Einzelhaft è stato il mio album migliore."