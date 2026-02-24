Il 1985, a sorpresa, fu per Falco l'anno che segnò l’inaspettato ritorno sulla cresta dell’onda, nonché una sorprendente consacrazione a livello planetario.
Scottato dalle delusioni commerciali patite con il precedente album, Hans Hoelzel si ripresentò sulle scene con uno spirito molto diverso da quello spocchioso e snob che aveva caratterizzato in biennio 1983-84.
Nel nuovo LP "Falco 3" infatti, riaffiorava in parte il sarcasmo, la verve e l'ironia pungente dei suoi esordi.
Musicalmente parlando, l'avvento dei fratelli Bolland segnò un deciso upgrade nella produzione e nell'arrangiamento dei brani, decisamente più vigorosi, grintosi ed attualizzati rispetto alle atmosfere di “Junge Roemer”.
La geniale "Rock me Amadeus" (che raggiunse un inaudito primo posto nella chart americana) fece da apripista al 33 giri diventando ben presto un tormentone globale, anche grazie ad un videoclip originale ed ambizioso, ricordato come uno dei più iconici dell’intero decennio.
A quell’incredibile successo seguì l’uscita di "Vienna Calling", proposta anche al Festival di Sanremo durante un'ospitata che in molti ancora ricordano (anche se per via di non proprio edificanti vicende extra-palco) e la struggente nonché assai controversa "Jeanny", che a causa di un testo e di un video volutamente equivoco scatenò un caso mediatico, con tanto di censura radiofonica.
Uno scandalo che fece da volano per le vendite del singolo, oltrechè per l’intero album “Falco 3” che prolungò così la sua permanenza nelle top 10 dei paesi di riferimento (Austria, Germania, Svizzera) dopo avere raggiunto la terza posizione nella Billboard-chart in USA grazie al riscontro del singolo Rock me Amadeus.
“Falco 3” contiene tra l'altro anche due cover, con Bob Dylan ed i Cars omaggiati con irriverente sfrontatezza.
Il nascente binomio artistico Falco-Bolland risultò dunque subito esplosivo: le classifiche di tutto il mondo premiarono l'alchimia apparentemente perfetta tra il "nuovo Mozart" ed il duo olandese.
In definitiva, si può dire che "Falco 3" rappresenta quello che dal punto di vista commerciale e di gradimento del pubblico, è stato il punto più alto della carriera di Falco.
Negli anni successivi purtroppo l’austriaco non riusci, per svariati motivi, a confermarsi sui medesimi livelli.
Elenco e tracce
01 Jeanny (Sus–mix–Spect Crime version) (05:53)
02 It’s All Over Now, Baby Blue (No mix) (04:41)
03 Macho Macho (04:58)
04 America (The City of Grinzing version) (03:57)
05 Vienna Calling (The Metternich Arrival-mix) (07:38)
06 Männer Des Westens—Any Kind of Land (Wilde Bube version) (03:51)
07 Rock Me Amadeus (The Salieri version) (08:22)
08 Nothin’ Sweeter Than Arabia (The Relevant Madhouse Danceteria Jour-Fix-mix) (04:47)
09 Munich Girls (Lookin’ for Love) (Just Another Paid One) (04:17)
10 Tango the Night (The Love mix) (02:27)
