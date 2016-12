La galassia del prog italiano è piena di storie incredibili fatte da personaggi leggendari e mitici: uno di questi è Alvaro Fella che, negli anni ’70, è stato il cantante dei Jumbo, una delle formazioni piu’ interessanti del periodo. Ora il grande Alvaro Fella torna protagonista grazie al Consorzio Acqua Potabile del tastierista Maurizio Venegoni. I CAP in realtà nascono nel 1971 ma riescono a pubblicare il loro primo album - “Nei gorghi del tempo” - solo nel 1993 grazie all’interessamento della Kaliphonia di Raoul Caprio. Il disco in collaborazione con Alvaro Fella si intitola “Coraggio e mistero”: fin dalla prima traccia – la title-track “Coraggio e mistero” – la voce di Alvaro Fella ci conduce in un viaggio a ritroso nel tempo disseppelendo dal’oblio emozioni mai dimenticate: ritornano così alla memoria brani indimenticabili come “Suite del signor K” e “Miss Rand”. La musica dei CAP, influenzata dal classico prog italiano di Banco del Mutuo Soccorso, diventa piu’ potente e rock grazie alla presenza di una personalità forte come quella del vecchio Alvaro Fella. Fella riesce ad essere trascinante e a portare una magica aura di magia come in “Io ti canto” dove il cantante, accompagnato in modo sontuoso dai CAP, ripercorre il mitico periodo fine anni ’60 inizio anni ’70 dove si mischiavano musica, politica, ideali libertari e denunce sociali. Ma anche il resto del disco riesce sempre ad essere coinvolgente: i CAP sono grandiosi e “Coraggio e mistero” è forse, anche per la presenza di Fella, una delle loro cose migliori. Nel complesso siamo di fronte ad una prova di alto livelo che farà al gioia degli amanti del prog italiano.

