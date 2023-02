Il cantautore si prepara, riscaldando ogni singolo muscolo del suo corpo. Con brevi gesti precisi, ripetuti. Il tuffatore si prepara, anche se l’agone è fatto solo di parole e di musica, ma il tuffo è al cuore.

Certo, il tuffo perfetto forse non esiste — il cantautore atleta questo lo sa bene. È solo questione di approssimazione, di venire a patti con l’imperfezione.

Ma qui ci si va vicino. Alla perfezione imperfetta, dico.

E inizia così, con una sfuriata al sax di Mel Collins, muscolare e un po’ lezioso. Le parole sono colloquiali eppure taglienti, ossessive eppure ficcanti, incalzanti, insonni. Disegnano libecciate in giornate grigie, tornei mai giocati e vite — con brevi gesti e precisi.

Il cantautore atleta sa dove mettere ogni parola — è cresciuto a pane e De Gregori, si vede.

La calma degli insegnamenti e le salite della precisione.

Canzoni come pezzetti di vita, attaccati alle ossa, ai muscoli. Tese, fatte di carne e di parole — e atmosferiche, sferzanti come venti, scroscianti all’improvviso. Come fotografie lucide, istanti fermati nel tempo.

Eccola lì, la perfezione dell’apnea. Un minuto e mezzo per una vita intera:

Volevo essere un tuffatore, con l'altezza sotto il naso ed il gonfio del costume,

Volevo essere un tuffatore, che si aggiusta e si prepara di bellezza non comune.

E ora voglio essere un tuffatore, per rinascere ogni volta dall’acqua all’aria.

In questo attimo senza tempo, in questo travaglio, vive Flavio Giurato.