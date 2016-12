Christine Perfect è sempre stata la figura più intrigante e misteriosa dei Fleetwood Mac.

Lei era lì da sempre -o quasi- provvedendo a molti suoni nelle hits della band. Dopo aver sposato John McVie, lo storico bassista, entrò a far parte della formazione a fine sixties e negli anni successivi il suo ruolo crebbe d'importanza; non si trattava soltanto dell'ennesima tastierista.

1979. I matrimoni falliscono, i rapporti peggiorano e le dipendenze aumentano. Esce Tusk, disco innovativo, così tanto innovativo e tanto diverso dal loro usuale repertorio che molta critica musicale volta le spalle. I brani sono brevi e intensi.

Il momento più fragile e riflessivo, in appena 2 minuti e 18 secondi è senza dubbio la ballad Never Make Me Cry.

Quindi va e fai ciò che vuoi, so che ne hai bisogno. E non preoccuparti, starò bene.

La donna è vittima di una travagliata relazione con Dennis Wilson dei Beach Boys, e getta un po' della sua frustrazione sotto un tappeto di timide note. La chitarra soffre e non esplode mai, la desolazione l'ultima a morire. E forse in cuor suo, la McVie sente l'immortalità di quella sensazione che mai abbandonerà.

Penso che un dolore sconvolgente non scompaia mai del tutto, e che una volta nato necessiti incondizionatamente delle tue attenzioni.

Arrogante, ma che vuoi farci.

Tuttavia siamo stati tutti dall'altra parte della staccionata, e il pezzo sottolinea questa duplicità di ruolo utilizzando anche la prima persona.

Non vi sono accenni a ripicche e risentimenti, tutto scorre via come la pioggia sui capelli.

E solo chi ha storpiato le proprie notti capirà che la forza di un abbandono possiede la forza di un amore. Credo sia tutto questo Never Make Me Cry: antitesi della favola, crescita.

