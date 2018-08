Questo disco, edito nel 1970, raccoglie alcuni dei commenti sonori dei primi tra i 14 documentari intitolati L'Italia vista dal Cielo, girati da Folco Quilici tra il 1967 e il 1978 e prodotti dalla RAI.



La serie ebbe notevole successo e ancora oggi passano alcune repliche sul Canale RAI Storia (oltre ai consueti video su YouTube). La visione merita, si tratta di quei bei lavori di artigianato documentario che noi italiani eravamo tanto bravi a confezionare senza dover copiare gli sciapidi clichés d'oltreoceano, pratica tanto cara ai giorni d'oggi.

Le musiche sono composte da Francesco De Masi, compositore romano specializzato soprattutto nel genere spaghetti western (Sartana non perdona, su tutti). In questo disco De Masi compie un eccellente lavoro di commento sonoro. E' un peccato ascoltare questi bei brani senza il supporto delle immagini. Penso ad un pezzo come Nebbie sulla palude, romanza malinconica che richiama davvero la densità della bruma.

Ma questa malinconia è solo una eccezione. Il resto del lavoro si divide tra un latin jazz molto light (Altalena party), musiche da film muto (Dumbo)o semplicemente da spot vintage (Little bar), il folk da castagne arrosto e vino rosso di Accanto al caminetto, l'insidioso svolgersi de La grotta del mistero.

Insomma, ce n'è per tutti i gusti, specie per quelli degli appassionati di antichità e cianfrusaglie del passato (glorioso?).