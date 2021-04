Basterebbe questa frase per definire le presenti opere musicali: "La classe non è H₂O!”.

A volte, immagino come sarebbe stato entusiasmante, un incontro musicale tra musicisti, anche lontani tra loro come esperienze musicali e di vita. Solo per suonare insieme con la passione della musica, per un breve, ma intenso, lasso di tempo.

Un “ipotetico incontro musicale”, in un'altra dimensione. Così distanti, eppure così vicini...

Due memorabili dischi, anche per qualità audio, prevalentemente strumentali, di indiscussi virtuosi della chitarra, che non necessiterebbero di stratosferiche presentazioni. Data la mia quasi inesauribile passione per le sei corde, profilerò brevemente. Arduo segnalare i brani emozionalmente più rimarchevoli, dato che lo sono quasi tutti, così come individuare cadute di tono o incertezze.

Gambale, ha sviluppato il disco su sonorità Fusion, ma anche con brevi escursioni in altri generi come la New Age nella gustosa e irresistibile “Cruising Altitude” cimentandosi con una Sitar Guitar. Il risultato complessivo è compatto e uniforme, principalmente imperniato su articolate trame di chitarra, sempre contraddistinte da un brillante ed equilibrato feeling, sorretto da una raffinata tecnica. Esempi lampanti sono “The Final Frontier” e “The Great Explorers”. L'appassionante duetto chitarra acustica e piano in “Dawn over the nullarbor”.

Più variegata, e a tratti beffarda come stili musicali, è l'opera di Gatton.I brani spaziano dal Blues al Rockabilly, dal Jazz al Rock & Roll, ma non solo.

Danny, concede l'opportunità anche agli altri musicisti di mettersi in evidenza, in particolare al sassofonista e tastierista Holloman e ai cantanti. Il suo folgorante estro si può sentire in un'impareggiabile versione di “Harlem Nocturne”, e nella turbolenta rincorsa con l'Hammond B-3 di “So Good”. Non mancano passaggi distensivi e soffusi come “Tragedy” e “Sky King”.

Doverosa, come sempre o quasi, una menzione sui booklet, entrambi più che “quite acceptable”, contenenti note varie e foto dei musicisti. Immancabile la lista di chitarre e amplificatori utilizzati da Gatton, tra cui una Original 1953 Fender Telecaster.

Cosa aspettate? Ascoltateli attivamente, e poi, eventualmente, esprimete la vostra opinione!

Ps: “È vero che la classe non è H₂O, a meno che non sia D₂O!”.

F©