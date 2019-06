Negli anni '90 giravo con una Ford Taunus XL Coupé (sottolineo coupé) bianca del 1972 targata Roma K2, tutta cromata, interni rosso bordò, volante leggermente ellittico, trazione posteriore, un' astronave... Aveva una radio di quelle con manopole e pulsantoni e quando inserivi ed espellevi le musicassette faceva quel bel rumore meccanico, altro che il soporifero slittamento del cd.

Scarrozzavo il mio involucro biologico tenendolo a bada.

L' abitacolo, come una gabbia di Faraday psichica, mi proteggeva da quello che desideravo, fornendomi energie cristalline per una compenetrazione impersonale. La scritta "Malibu Point" sulla mia t-shirt e specialmente la tavola da surf disegnata che divideva le due parole infondeva in me la necessità di fuga: ero confortato dalla visione di Silver Surfer. La regalità della situazione era certificata dallo stemma gentilizio sul frontale, al centro del radiatore, sostenuto da due araldi scudetti sui fianchi, sotto le frecce laterali, che rinforzavano il blasone.

E le borchie cromate rifrangevano i raggi cosmici santificando l' invisibile.

L' ego era così tenuto a bada e relegato al suo ruolo originale di Carrozza, i Cavalli erano dentro il motore, il Cocchiere guidava il tutto scevro da identificazioni ed io, il Padrone, potevo astralmente contemplare da sopra la rappresentazione proiettata della realtà materiale. L' estrapolazione delle maiuscole comunicava l' imprescindibile: Col Cazzo Che Perdiamo!

Giravo schermato da un campo di forza che solo la Donna Invisibile dei Fantastici 4 poteva capire.

Il macchinone, essendo un 1300 di cilindrata, non camminava molto ma in risposta traslava, a volte basculando. Avendo una massa considerevole l' automobile, gettata in autostrada, ti trasmetteva la sensazione che per forza d' inerzia poteva lanciarti verso l' infinito. Di questo passaggio la frizione, sia meccanica che plasmatica, rispondeva fluida.

Questo teletrasporto "In search of..." si completava realmente quando infilavo il nastro e, criminale, partiva il pezzo dei Fu Manchu "The Falcon has landed"...mentre io e l' Uomo Ragno catarticamente decollavamo trasformandoci in coattume trascendente...

Altro che "navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione" ;-)