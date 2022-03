Nel 2011 mi licenzio dopo 20 di lavoro con l’estero, 50 ore a settimana e quasi perennemente in viaggio! Corpo e mente dicono STOP.

E’ Aprile quindi i primi mesi sono di pura gioia, finalmente comincio a fare quelle cose che non avevo mai potuto neanche immaginare. Stare con mio figlio molto tempo, passeggiate, palestra, cura della casa, cucinare. Arriva anche l’autunno però e l’entusiasmo per quella “libertà” comincia a scemare, le giornate sembrano lunghissime e mi manca il mio ufficio. In palestra la mattina comincio a fare qualche classe di yoga che mi ha sempre affascinata (son anche simpatizzante del Buddismo Giapponese da anni). Un mondo mi si apre, in quelle sequenze di posizioni molto semplici da principianti, capisco che c’è tanto tanto da sapere e da imparare. Soprattutto dopo sto meglio. La noia, l’apatia e la disforia svaniscono. Decido di approfondire, compro il mensile “Yoga” che presenta posizioni e sequenze. Il giornale cita sempre un libro “Il Grande Libro dello Yoga” di Gabriella Cella Al Chamali”! Decido di comprarlo e la mia vita cambia radicalmente. Le pagine sono 800 e c’è veramente TUTTO. Garbriella Cella Al-Chamali si è avvicinata allo yoga negli anni Settanta.

Vicino ad una parte molto esplicativa rispetto alla storia ed ai “pericoli” dello yoga ci sono approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti di questa disciplina millenaria. Capisco che lo yoga è una vera cura per il corpo (dentro e fuori), per la mente e per l’anima. Per lo yoga (come per molte filosofie orientali) passato e futuro non esistono. Esiste solo il momento presente il "Qui ed Ora l’unico “momento” nel quale siamo certi di esistere. Nonostante io abbia poi comprato anche molti altri libri di grandi grandi maestri della storia, questo libro per me rimane un'enciclopedia. Trovo tutto quello che c'è da sapere. Nel libro ci sono tutte le posizioni (Asana in Sanscrito) certificate, più posizioni certificate dalla stessa Chamali. Ci sono le sequenze di posizioni che si possono mixare dopo un po' di esperienza anche da soli, gli esercizi di respirazione, la cura dell’alimentazione, le visualizzazioni e molto altro. Lei ora ha fondato la scuola che si chiama Yoga Ratna e tiene i corsi nel suo Ashram.

Molti di voi mi hanno chiesto maggior informazioni su questa disciplina che io insegno e mi faceva piacere dare un’indicazione per come cominciare. Vi invito anche di tentare lo Yoga Nidra, si trovano tutorial, è semplice rilassamento!

Lo yoga, in questi anni, non solo ha modificato il mio corpo (è come la danza), ma anche la mia mente ed il rapporto con gli altri. Ho smesso di fumare ed ho in maniera molto naturale cambiato alimentazione, sul libro ci sono anche molti spunti su cosa e come mangiare.. A 50 anni, dopo dieci di yoga riesco a muovermi come se ne avessi molti di meno. Anche l'umore è migliorato insieme ad una grande energia e pace interiore.

Lo yoga non solo rilassa ma ne esistono tanti tipi. Io ha scelto il più lento. L'Ashtangha per esempio è molto aerobico a fine lezione puoi anche fare le capriole dall'adrenalina che hai in corpo.

Quest’estate sono diventata istruttrice facendo un corso intensivo di un mese, 10 ore al giorno. Col diploma posso insegnare in tutto il mondo.

Pratico regolarmente con la mia classe!