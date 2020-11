il bambino A dirà una frase (esempio il sole è rosso) il bambino B dirà un' altra frase iniziando dall'ultima parola detta dal bambino A (esempio il rosso in realtà è il giallo) il bambino C dirà un'altra frase iniziando dall'ultima parola detta dal bambino B e così via e così via (fase uno del gioco) una volta finita la parte letteraria i bambini diranno le frasi una dopo l'altra prima piano poi sempre più veloce sempre più veloce sempre più veloce sempre più veloce sempre più veloce sempre più veloce (fase due del gioco) i bambini conosceranno prima l'estasi del caos poi quella del silenzio il silenzio si concederà alla musica come un essere primordiale avvolto da acque amniotiche e quella sarà la prima tappa del viaggio (fase tre del gioco) Diario di bordo Gala drop (7 febbraio) (lago della tranquillità) Cerchi nell'acqua + ritmo = essere indiviso. (così in cielo così in terra) Gala drop(11 marzo) (inizio del volo) (costellazione xt) La luce si spezza in spirali armoniche. I suoni sono attentati cosmici. (Spettrografia della percezione altra) Gala drop (22 aprile) (Ritorno a terra) (collina dei ciliegi) Lieve tremolio post orgasmico. Space groove di assestamento. (residuo di febbre angelica, wandering) Gala dro (26 maggio) (ritorno in cielo) (costellazione ramaya) La voce mantrica che accompagna al rito sembra scoppiarti dentro il cuore (somewhere over the raimbow) Gala drop (3 settembre) (volo a mezz'aria) (prato fiorito di un luogo sconosciuto) Interferenza, morbidezza, sensi accesi. (come fluttuar fluttuando) Gala drop (14 ottobre) (Di nuovo in cielo) (costellazione sconosciuta) Tra luna park e paradiso, tutti, ma proprio tutti, i colori del dub. (tempo celestial sospeso) Gala drop (19 dicembre?) (34 marzo?) (Cominciano a perdersi i riferimenti) Cielo elastico, stelle, progressione. (latte più, ghiacciato e zuccherino) Gala drop (Persa del tutto la cognizione del tempo e dello spazio) La luce di nuovo si spezza. Onde, Rilascio, Nuovo assestamento. Rito tribal funk (“e penso di sentirmi confuso e felice”) Gala drop Fine del viaggio e silenzio Gala drop Poco prima del suonar della campanella il maestro scioglierà l'incantesimo (fine del gioco) I bambini faranno mai la rivoluzione? O saranno solo guerrieri solitari? La seconda che hai detto.Ah,mi sono dimenticato delle baccanti. Di loro impossibile far senza.