Sardegna, 17/03/1974

Classe III G, Geo&Geo

Tema

Descrivi i contenuti e commenta “Io sono Giorgia”, l’autobiografia di Giorgia Meloni.

Svolgimento

Leggere un romanzo e dire la tua è già di per sé un po’ pretenzioso, commentare sulla vita degli altri lo è ancora di più.

Mi sforzerò di analizzare esclusivamente la qualità della scrittura, il suo fluire, la facilità con cui riesci a leggere e a mantenere l’attenzione… insomma come e quanto il testo ci cattura.

L’analisi dello scritto non offre grandi possibilità di interpretazione: non mi sembra estremamente adatta la citazione, a ogni inizio capitolo, di frasi tratte dai testi delle canzoni dei nostri più famosi cantautori, semplicemente perché la ritengo una furbata (una parac…..). La prosa è eccessivamente pop e piena di ripetizioni, quasi a voler rimarcare alcune specifiche caratteristiche della protagonista.

Eccessivamente prolissa su alcuni passaggi, decisamente auto-incensata su altri (capisco che sia un’autobiografia, ma l’equilibrio ci deve essere, per non scadere nell’io…, io…, io…). Il lavoro dei correttori di bozze mi è sembrato praticamente assente, o quasi. Magari è proprio una scelta personale.

Sono pienamente cosciente che uno scrittore ti piace in primis per come scrive e poi per quello che racconta, quindi ciò che ho appena esposto, rispecchia quello che è il mio gradimento e, come tale, opinabile. Eppure non posso lasciar correre la sensazione del costruito a tavolino per catturare il maggior numero di consensi.

Per i contenuti, preferirei non esprimere alcun commento, poiché ognuno è libero di credere e di dire quello che vuole (sempre nei limiti della correttezza), ma è possibile che autobiografia e propaganda, a volte, si fondano.

Voglio credere, anzi credo, che il capitolo dedicato alla figlia sia la verità più vera di tutto il testo.

Valutazione finale, prof. Quattrocchi

5½ (non è stato espresso nessun parere sui contenuti)