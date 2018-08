Avevo 5 minuti liberi e mi sono detto: "Perché non scrivere della band inglese dell'anno?"

Se state già sbraitando con :"Idles Idles" o tipo "Sophie Let's Eat Grandma Rolo Tommasi" errate.



La mia prossima band si chiamerà "Amando Ratti" qualcuno sa perché.



seguendo questo delink https://girlsinsynthesis.bandcamp.com/album/we-might-not-make-tomorrow-e-p

lasciatevi sverniciare dalla traccia omonima all'EP che boh, Flipper - No Trend - Wipers ma con l'insegnamento Sonico e Dinosaurico(?)

Senza tralasciare l'amabile melodia di Wire e la sbiascicaggine Fall-iana.



Insomma se dovessi collocare questa band tra USA e UK, sarebbe all'altezza del Titanic.

Questa DeRecensione di We Might Not Make Tomorrow E​.​P è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/girls-in-synthesis/we-might-not-make-tomorrow-ep/recensione