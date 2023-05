Documentario didascalico di genere mainstream da cui poco genio ed inventiva traspaiono e fuoriescono a percuotere gli ormai adusi e sedimentati nostrani stilemi storici ma che ciononostante si lascia comunque ben vedere e fruire per una serata light, engagée quanto basta, in cui poter nuovamente comprendere come certuni italici paradossi siano avvenuti e possano ancora, vieppiù, riaccadere a non molto a venire.