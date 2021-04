Sempre quando si parla di un trio basso-chitarra-batteria mi vengono immediatamente innanzi i God And The State. Incarnano nel profondo, oltre alla vena rock, tutto il resto: il dark, il punk, la wave. Rumore, sudore, psycho, lezzi di consapevolezza nell'evitare vanità estetiche di caste reiette. Datato 1983, etichetta Happy Squid (Urinals, 100 Flowers, Radwaste, The Rub), tiratura 1000 copie, copertina stampata dalla pressa della IPR: "The record was produced in ten hours, for $200".

Il sound è magnificamente grezzo, materico, ruvido, come quando cade l'intonaco dalla facciata di un palazzo abbandonato e i mattoni si rivelano; come quando stratificazioni di poster pubblicitari all'ennesima pioggia staccano i loro angoli dal muro clandestino che li accoglie, arricciandosi; come quando le tue mani, dopo che hai passato il coppale sulla staccionata di legno, rimangono per diversi giorni striate di una pellicola lucido-marrone; come quando squarci uno pneumatico prendendo il marciapiede e ci fai ancora un pezzo di strada perchè non te ne frega un cazzo, sbrindellandolo definitivamente.

Ed il viaggio proposto dai nostri eroi è senza ritorno, cadenzato da quel basso diretto (Barbara Ann Jaeckel), pieno, nitido, e da quella batteria semplice (Kevin Barrett), giusta, gustosa, ma quanto... E David Hull con la sua chitarra e canto dipana situazioni inaspettate, aggroviglia realtà, ci fa partecipi di una sincerità nel condividere curiose esperienze che accadono invisibili e parallele a noi e spiega il tutto senza convenzioni sentimentaloidi.

Si tira fuori un suono aspro e cristallino di una pienezza fastidiosa che attira però un interesse occulto di quella parte immediatamente underground di ognuno di noi che spazza via un po' di ipocrisie e patteggiamenti dove una danza noise sfancula le false angoscie del tran tran dei contropaccotti di una vita indotta e apre ad un'immersione liberatoria in un turbine derviscio ben delineato per una condivisione aggregante dei nostri disadattamenti. E tutto questo senza virgole.

"God and the State no longer exists, except in these ruins": provare per credere.