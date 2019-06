Dopo tanti ripensamenti, dopo tante esitazioni...proverò a scrivere di questo esordio solista di Grantzberg Vernon "Grant" Hart.

Qualche tempo fa mi ero accordato con l'amico Lewis Tollani (credo di non esagerare sostenendo che Lewis è uno dei massimi conoscitori in ambito nazionale degli Husker Du) di scrivere una pagina a quattro mani di 2541; la morte di Grant nel settembre del 2017 ha mandato all'aria il progetto.

Oggi d'improvviso mi è tornata una dannata voglia di Grant, il mio piccolo grande eroe, il mio preferito dell'esplosivo terzetto che negli anni ottanta mi fece conoscere un certo tipo di suoni, un certo tipo di sonorità; grazie all'ascolto di quella pietra angolare che ancora oggi mi mette i brividi addosso soltanto nel digitare il suo titolo. Mi sto riferendo al monumento, non solo uditivo per quanto mi riguarda, di Zen Arcade.

...Ecco sono trascorsi due minuti di doveroso silenzio ed ammirazione, di sentito omaggio nei confronti di quest'opera che ho da decenni marchiato a fuoco dentro di me...ora posso riprendere.

Tutto inizia nel dicembre del 1987: dopo mesi se non anni di feroci diatribe interne, di contrasti continui, di furibonde litigate gli Husker Du, mentre stanno suonando in un piccolo locale del Missouri, mollano gli strumenti più o meno giunti a metà dell'esecuzione di una poco convincente Flexible Flyer. Scendono dal palco per non risalirci mai più. Mettendo la parola fine ad una storia musicale pazzesca, gigantesca, unica. Che in poco più di cinque anni ha rivoluzionato la musica indipendente, gettando delle solidissime basi per la futura scena denominata Indie Rock.

E' una mazzata per Grant soprattutto; già minato da cronici problemi di tossicodipendenza.

Resta la Musica come appiglio per resistere; ci mette pochi mesi a rimettersi in qualche modo in carreggiata, anche se i problemi resteranno...

Firma un contratto con la label SST, che aveva legato il proprio nome a ben tre dischi degli Husker, e riparte da 2541.

2541 corrisponde all'indirizzo di "Nicollet Avenue" degli studi di registrazione tanto cari alla band di Bob, Grant e Greg.

Non può non rivolgersi al passato, non guardare indietro il nostro Grant.

E la canzone che da il titolo all'EP è stata già scritta in passato, per essere posta in uno degli ultimi dischi degli Husker Du. Ma il "padre padrone" Bob ha messo il suo imponente veto a riguardo, sostenendo che il brano è troppo simile ad una canzone scritta nello stesso periodo dai Dream Syndicate!!! Non sto scrivendo "cazzate", è così che è davvero andata.

Questa quanto mai assurda ed azzardata decisione di Bob mi ha fatto sempre pensare ad una cosa: chi conosce la band di Minneapolis dovrebbe ricordare che l'ultimo disco inciso è stato Warehouse: Songs and Stories. Per contratto i Bob e Grant, già in nettissima crisi e ad un piccolo passo dal baratro finale, dovevano equamente spartirsi il numero delle canzoni scritte. Dieci Bob e dieci Grant; invece finisce 11 a 9 per il primo...vuoi vedere che la decima di Grant doveva essere 2541? Lascio a voi tirare le somme; io mi sono già da anni schierato dalla parte del perdente, dalla parte di Grant. Senza per questo nulla togliere al mio amore viscerale anche nei confronti di Bob.

Però se mi dovessi per forza schierare, scegliere uno dei due...nessun dubbio. Sceglierei il batterista - cantante...

Grant riprende questo brano di rottura con il passato e lo incide subito, per avere la rivincita. Una amarissima rivincita.

2541 ha un andamento mesto, amaro, acustico. Grant opta per arrangiamenti minimali, grezzi; con un'esecuzione quasi approssimativa. Suona tutto lui, per dimostrare a qualcuno il suo valore...

Il brano sale d'intensità sul finire, la voce urla il titolo, urla il numero in modo stonato, drammatico. Disperazione la sua; rabbia da anni covata, sedimentata che ora può far uscire allo scoperto

La canzone verrà poi registrata di nuovo per l'esordio sulla lunga distanza Intolerance: una versione elettrica molto più pulita, meno sofferta. Ma non c'è paragone per me; ho scelto il primo Grant. Da tanto tempo ormai.

L'EP presenta altri due brani; che messi a confronto con 2541 sono poca cosa.

La chiudo qui...Don't Want to Know if You are Lonely...

Ad Maiora.