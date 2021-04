Non si sta prima ad ascoltare direttamente i Led Zeppelin? [di più]

“The Weight Of Dreams”, degna conclusione classicheggiante di un disco che non sarà un capolavoro, ma lascia comunque il segno ed è un’ulteriore dimostrazione che il rock è tutt’altro che morto.

“Stardust Chords” che, dopo un inizio di sole chitarre, si risolve in una grande ballata rock;

il rock’n’roll di “My Way, Soon”;

l’iniziale “Heat Above”, con un’intro maestosa e con l’acustica di Jake Kiszka in bella evidenza insieme alla tastiera di Samuel Kiszka;

I pezzi da me preferiti, per il momento, sono:

Poco importa che, a volte, il falsetto del cantante Josh Kiszka diventi un po’ stridulo, è un difetto che si può sopportare in un disco che trasuda rock da ogni solco.

Dopo avere ascoltato il nuovo “The Battle at Garden’s Gate” ho cambiato opinione.

Onestamente devo dire che finora me li ero “filati” poco, questi ragazzi del Michigan. Troppo simil-zeppeliniani (della serie “se devo ascoltarmi una copia dei Led Zeppelin, preferisco l’originale”).

The Battle at Garden's Gate

