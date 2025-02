Due anni dopo “Deteriorate” tornano i triestini Grime nel 2015 con il loro terzo album dal titolo “Circle Of Molesters”.

Dopo una intro tribale e dai contorni Doom Metal di 3 minuti intitolata “Obscuration”, si riparte con il loro incedere Sludge corrosivo e melmoso reso ancora più estremo da una produzione iper-compressa e stordente, “Get Immortal” è una cavalcata malsana dalle trame oscure e luciferine, “Verge Of Wrath” con le sue ripartenze sludge non concede respiro all’ascoltatore con una voce in screaming lacerante e il frastuono delle chitarre fangoso e opprimente, quasi ai limiti del Death Metal.

Dopo un feedback di chitarra ecco presentarsi “Decay In Hades” con il suo incedere elefantiaco e demoniaco. I tempi si fanno più incalzanti e ritmati e i riff fanno fischiare le orecchie da quanto sono portatori di devastazione sonora, “Sulphorous Veins” ha un incedere doom metal crepuscolare, la voce monocorde e aliena del cantante aggiunge decibel di saturazione magmatica a tutto il comparto sonoro, 7 minuti roventi di Sludge Doom satanico, al limite del rumore più malsano e l’olezzo di morte ha un feto pestilenziale e corrotto.

“Accelerating Transition” è un baccanale di quattro minuti e mezzo dove l’ascoltatore viene inghiottito e fagocitato dalle distorsioni estreme delle chitarre e dal muro sonoro che si eleva al rango di un fastidioso Sludge saturo di fango, larve e ossa. “Salvation Come From Below” inizia con un giro di basso folle e distorto con i contrappunti della batteria per poi far spazio al violentare delle chitarre e della sezione ritmica, non c’è salvezza, non c’è redenzione per questa musica infernale e maligna.

Le colate di magma si susseguono senza soluzione di continuità come nell’ottava e ultima traccia “Orgiastic Rite” (7 minuti) dove le cannonate della sezione ritmica e le mitragliate di poltiglia sludge sono interminabili, sembra di assistere a un rito esoterico e magico, tanto è la materia sonora violenta, marcia e senza alcun compromesso. Il finale di “Orgiastic Rite” è sinistro e lugubre feedback di chitarre martoriate e vilipese, un vero e proprio massacro sonoro che a un tratto si interrompe bruscamente decretando la fine di questa opera diabolica.

“Circle Of Molesters” è il giusto seguito di “Deteriorate” ancora più estremo e incline al devasto sonoro. I Grime hanno condensato in 38 minuti il loro capolavoro, da ascoltare e riascoltare, il tutto esaltato da una copertina dove viene fotografo un regno demoniaco fatto di perversione e aberrazione.