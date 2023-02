Qui GVS si cimenta per la seconda volta (la prima non è andata a buon fine, il suo autobiografico “Alice a Hollywood” del ’81 è rimasto incompiuto, s’è fermato a 40 minuti) e con una pellicola in bianco e nero, vista la scarsità dovuta al budget di soli 25.000 $ che riuscì a risparmiare lavorando come designer nei due anni precedenti.

La trama coinvolge tre ragazzi: Johnny e Roberto, due giovani messicani clandestini che vivono di espedienti, e Walt un americano che loro chiamano “Frocio”, proprietario di un piccolo drugstore frequentato perlopiù da dei barboni, e alcuni alcolizzati che vanno lì a rifornirsi di birre, sigarette ecc. ed è tratta dall’omonimo lavoro di Walt Curtis del ‘77, autore molto vicino alla Beat Generation.

Walt ha una cotta per Johnny, che dichiara d’aver 18 anni ma sicuramente è ancora minorenne, e cerca in tutti i modi di scoparselo e qui mi fermo.

Il film viene definito un road movie in stile “Sulla Strada” di Jack Kerouac e viene recitato da Walt sulla falsa riga di una specie di diario, dove i personaggi vivono in una perenne atmosfera inconcludente e risponde a quello che poi verrà chiamato come “Cinema Queer”, non lascia molto spazio ne all’ottimismo ne ad un qualsivoglia costruttivo futuro, è imperniato in uno sconsolato presente auto distruttivo che non porta da nessuna parte ma tant’è.

