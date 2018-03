Da quanto tempo non prendo un'influenza talmente notevole da relegarmi a 180°? Anni, almeno 3.

Sgrilletto la rotella del mouse come avessi di fronte Faye Reagan o Britney Amber, ma pure una Cory Chase ora come ora.

Mi invento di cercare band della Amphetamine, visto l'andazzo corporale che mi sta sorgendo di questi tempi, tra atonalità e riffoni a cazzo durissimo e quindi vedi sopra.

Hammerhead. Già quando ho voglia di scrivere, scrivo poco, quando non ne ho è davvero letale trovare parole adeguate. Sto male, la febbre che avanza e la sostanza che giace nella mie membra.

Hammerhead, dicevo: Ethereal Killer è davvero un disco passato totalmente inosservato, pensando l'uscita in quel 1992 in piena genesi di alt-mania. Sfuriate a-la Unsane, gemiti e liquidume Dei Jesus Lizard (Louse), ma anche un certo gusto per i wall of sound zizzosi degli Husker Du (Vegas Incident), periodo Arcade. Ma riescono ad entrarci anche quei riff ben sbrodolosi dei compagni d'etichetta Helmet e Quicksand (Slumberyard).



La cosa interessante è la concretezza punk, un trio davvero ben coeso che a tratti non sembra mai uscito dagli anni '80 post-hardcore: Squirrel Bait, Bitch Magnet, e quel qualcosa che poteva esserci tra i Minor Threat e i Fugazi.

https://www.youtube.com/watch?v=sGo76oKCL9M