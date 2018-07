Dovrei averla ancora da qualche parte la maglietta che riproduce esattamente l'immagine di Unsung.

Acquistata in una bollente sera del Luglio 1993 quando vidi la band nella fornace, causa temperatura tropicale, del Bloom di Mezzago.

Venticinque anni sono trascorsi e sembra ieri

Tirarono giù le pareti del locale Hamilton, Mengede, Bogdan e Stanier; un quartetto micidiale, di una traboccante e sulfurea potenza armata.

Mi impegnai come poche altre volte in uno stage-diving continuo. Un massacro, un macello sonoro che lasciò ampie ferite e dolori nel mio giovine corpo.

Fecero anche Unsung; se la mia precaria memoria non mi è d'inganno verso la fine del concerto.

Aspettavo quel brano; ero pronto a dare tutto, ad ammazzarmi in un sregolato pogo.

E' il basso ossessivo di Henry a dare il via ai successivi quattro minuti; entrano le chitarre di Page e Peter ed inizia il disastro, nel vero senso della parola.

La voce di Page è acido solforico corrosivo; molto più sporca e drammatica rispetto al singolo.

La batteria staccatissima di John dal nulla cambia completamente registro ed inizia l'ultima parte del brano.

Come un altoforno siderurgico in libera colata. Intrecci Hardcore-Noise in illimitata sequenza. Spianano tutto, fanno "Tabula Rasa". Vittime a catena al di sotto del palco. Corpi sudati che si scontrano; mazzate uditive frastornanti. Mi hanno messo fuori combattimento.

Non avevano paragoni in quelle furibonde annate.

L'avrò ascoltato migliaia di volte; come del resto tutto l'album Meantime. Il loro assurdo capolavoro per me. Meglio ancora di Strap It On (sia pur di pochissimo).

Ci sono le evidentissime mani di Steve Albini e Andy Wallace nella produzione.

Scritta in dieci minuti per ribadire una cosa: gli Helmet non sono Metal. Solo fottutissimo Hardcore...IRONHEAD...

Diabolos Rising 666.